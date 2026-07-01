Bir devrin sonu: Fiat Egea bantlara veda etti
Türkiye yollarının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea için yolun sonuna gelindi. Yıllardır satış listelerinin zirvesinde yer alan dev modelin üretimi resmen durduruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye yollarının en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea için yolun sonuna gelindi. Yıllardır satış listelerinin zirvesinde yer alan dev modelin üretimi resmen durduruldu.
Fiat’ın Egea modeli, uzun yıllardır Türkiye’nin en çok satan otomobillerinden biriydi. Uygun fiyatı ve sorunsuz olmasıyla Türkiye yollarının âdeta bitki örtüsü hâline gelen araç, Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretiliyordu. Ancak geçen yıl üzücü bir haber gelmişti.
Tofaş tarafından yapılan açıklamada uzun yıllardır üretimde olan Egea Sedan modelinin üretiminin sonlananacağı açıklanmıştı. İlk başta 2025 sonu biteceği söylense de daha sonra üretim Haziran 2026 sonuna kadar uzatılmıştı. O gün geldi çattı. Fiat Egea üretimi bugün itibarıyla bitti.
SON FİAT EGEA BANTTAN İNDİRİLDİ: 30 Haziran 2026 itibarıyla Fiat Egea sedan üretimi resmen sonlandı. Bursa’daki Tofaş fabrikasında son Fiat Egea sedan modeli banttan indirildi ve bir devrin sonu geldi. Türkiye’deki kullanıcıların gözdesi olan Egea modeline bugün itibarıyla veda ettik.
Fiat Egea’nın sedan modeli 2015 yılından beri yollardaydı. Uygun fiyatlı olması, kolay parça ve sorunsuz olmasıyla ülkemizdeki sürücüler tarafından sıkça tercih edilen bir modeldi. Hatta çok uzun süreler boyunca Türkiye’nin en çok satan otomobili de olmayı başarmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23