Bir devrin sonu: Fiat Egea bantlara veda etti

Fiat Egea’nın sedan modeli 2015 yılından beri yollardaydı. Uygun fiyatlı olması, kolay parça ve sorunsuz olmasıyla ülkemizdeki sürücüler tarafından sıkça tercih edilen bir modeldi. Hatta çok uzun süreler boyunca Türkiye’nin en çok satan otomobili de olmayı başarmıştı.