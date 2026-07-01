AB’de dönem başkanlığı değişti!
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Avrupa Birliği’nde altı ayda bir üye ülkeler arasında dönüşümlü yürütülen dönem başkanlığı İrlanda’ya geçti.
Avrupa Birliği’nde dönem başkanlığı koltuğu İrlanda’ya geçti.
Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, bugün itibarıyla görevi 1 Ocak'tan bu yana yürüten Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden İrlanda'ya geçti. Dublin yönetimi, sloganını ‘Birlik içinde güç’ olarak açıklarken, ‘rekabetçilik, değerler ve güvenlik’ de dönem başkanlığının temaları olarak aktarıldı.
İrlanda, dönem başkanlığını 1 Ocak 2027'de Litvanya'ya devredecek.