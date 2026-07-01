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Otomotiv
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Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

Sıfır otomobil almak isteyen milyonlarca vatandaş sağlamlığı kadar bütçe dostu olmasını da ilk şartlar arasına koyuyor...

#1
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

Bu kapsamda sıfır otomobil almak isteyenler adına en elverişli fiyatlı modeller belli oldu. Türkiye'de satışta bulunan 15 otomobil, başlangıç fiyatlarıyla bütçe dostu seçenekler arasında öne çıkıyor.

#2
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

İşte Türkiye'de satışta yer alan en erişilebilir fiyatlı 15 sıfır otomobil, markaların güncel resmi fiyat listeleri...

#3
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

DACİA SANDERO - 1.295.000 TL

#4
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

NİSSAN JUKE - 1.699.000 TL

#5
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

KİA PİCANTO - 1.335.000 TL

#6
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

OPEL CORSA - 1.395.000 TL

#7
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

CİTROËN Ë-C3 - 1.400.000 TL

#8
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

FİAT EGEA SEDAN - 1.499.000 TL

#9
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

FİAT GRANDE PANDA - 1.440.000 TL

#10
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

HYUNDAİ İ20 - 1.470.000 TL

#11
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

SKODA FABİA - 1.727.200 TL

#12
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

RENAULT CLİO - 1.750.000 TL

#13
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

SEAT IBİZA - 1.821.000 TL

#14
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

TOYOTA COROLLA - 1.892.000 TL

#15
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

HYUNDAİ BAYON - 1.895.000 TL

#16
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

CİTROËN C3 AİRCROSS - 1.899.900 TL

#17
Foto - Sıfır araç almak isteyenler dikkat: İşte en uygun fiyatlı otomobiller!

FİAT EGEA CROSS - 1.919.900 TL

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