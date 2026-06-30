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Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırıldı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; İzmir'de Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığınca, İzmir'in Seferihisar ilçesi Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yetişkin'in, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının "rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Yetişkin'in, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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