Gazze’de diyaliz krizi büyüyor! Hayati madde tükendi, cihazlar durdu

Şifa Tıp Hastanesi Nefroloji ve Böbrek Nakli Bölüm Başkanı Dr. Gazi al-Yazji, hastanenin diyaliz ünitesinde şu anda kronik böbrek yetmezliği bulunan 240 hastaya tedavi verildiğini ve bu hastaların daha önce haftada üç kez, her biri dört saat süren diyaliz seansları aldığını söyledi. Al-Yazji, bölümün birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu, ancak en acil sorunun diyaliz cihazlarının çalıştırılması için gerekli sodyum bikarbonattaki ciddi eksiklik olduğunu belirtti. Bu eksikliğin 25 diyaliz cihazının hizmet dışı kalmasına yol açtığını söyleyen Dr. Gazi al-Yazji, yalnızca 26 cihazın sınırlı kapasiteyle çalışabildiğini ifade etti. Bunun sonucunda sağlık personeli, diyaliz seanslarını dört saatten üç saate düşürmek ve haftalık seans sayısını hasta başına üçten ikiye indirmek zorunda kaldı. Gazzeli doktor, diyaliz seanslarının azaltılması, hastalarda potasyum seviyesinin yükselmesine, sıvı tutulmasına, elektrolit ve vücudun asit-baz dengesinin bozulmasına neden olduğunu aktardı. Gazi al-Yazji, bu komplikasyonların hastaların sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleşmesi ve ölüm riskinin önemli ölçüde artması anlamına geldiğini vurguladı. Müdahale edebilecek tüm taraflara acilen sodyum bikarbonat temin edilmesi çağrısında bulunan al-Yazji, bu malzemenin yeniden sağlanmasının tüm diyaliz cihazlarının tekrar çalıştırılması ve hastaların uluslararası kabul görmüş tıbbi protokollere uygun şekilde tedavi edilebilmesi için hayati önem taşıdığını belirtti.