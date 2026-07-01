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Dünya Hamas'tan uluslararası güç yorumu! Bir başlangıç olarak görüyorlar
Dünya

Hamas'tan uluslararası güç yorumu! Bir başlangıç olarak görüyorlar

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Hamas'tan uluslararası güç yorumu! Bir başlangıç olarak görüyorlar

Hamas, Uluslararası İstikrar Gücü’ne ait ilk taktik araçların bölgeye ulaşmaya başlamasının Gazze’deki İsrail ihlallerinin durdurulması açısından dönüm noktası olmasını temenni etti. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, savaşın sona erdirilmesine yönelik planın fiilen uygulanması çağrısında bulundu.

Hamas, Gazze Şeridi’nde konuşlanması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’nün bölgeye ulaşmaya başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, “Barış Konseyi” tarafından ilk taktik araçların Endurance adlı lojistik destek alanına ulaştığının duyurulmasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Kasım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Barış Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde konuşlanacak uluslararası güçlerin ulaşmaya başladığını duyurmasının, bu güce verilen görevlerin uygulanması adına bir başlangıç olmasını umuyoruz. Bu görevlerin başında, Gazze Şeridi'ndeki halkımız ile işgal ordusunun birbirinden ayrılması ve işgal devletinin ihlallerinin durdurulması gelmektedir."

"Savaşı durdurma planı fiilen uygulansın"

Barış Konseyi'ne Gazze'deki savaşı sonlandırma planının maddelerini fiilen uygulama çağrısında bulunan Kasım, Gazze Şeridi'ni Yönetme Ulusal Komitesi'nin bölgeye girişinin sağlanması, gerçek anlamda insani yardım ulaştırılması ve İsrail'in geri çekilmeye zorlanması gerektiğini vurguladı.

Kasım ayrıca, Gazze Şeridi'nin neresinde olursa olsun tüm Filistin halkının en doğal hakkı olan yeniden imar sürecinin de bir an önce başlatılması talebinde bulundu.

"Endurance" lojistik destek alanı

Barış Konseyi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taktik araçların, Endurance lojistik destek alanına ulaştığı bilgisini paylaşmış ve araçların gelişini belgeleyen fotoğraflara yer vermişti.

İsrail merkezli "i24 News" televizyon kanalının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, "Endurance" alanı Gazze Şeridi'nin içinde değil, güney İsrail'de, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı yakınlarında kuruldu.

Bu bölge, Gazze'de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü için bir geçiş ve destek merkezi işlevi görüyor.

Araç, teçhizat ve personelin Gazze içine kademeli olarak sevk edilmeden önce burada karşılandığı belirtiliyor.

Trump'ın Gazze Planı

Beyaz Saray, 16 Ocak'ta Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapılarını onayladığını duyurmuştu.

Bu yapılar arasında "Barış Konseyi", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.

Gazze'ye ilişkin "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapılmıştı.

Bu adım, Trump'ın Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında atılmış ve plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla da desteklenmişti.

Söz konusu plan, İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı, 73 binden fazla kişinin ölümüne, 173 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan ve sivil altyapının yüzde 90'ını yıkan yıkıcı saldırıların ardından uygulamaya konulmuştu.

BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

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Yorumlar

Ayşe

Hamas’ın açıklaması, Uluslararası İstikrar Gücünün Gazze’ye gelmeye başlamasını olumlu karşıladığı görülebilir. Hamas’ın, bu gücenin amacının Gazze halkı ile İsrail ordusu arasında ayrım oluşturması ve İsrail'in ihlallerini durdurması olduğunu vurgulaması, Filistinlilerin haklarını savunma mücadelesinin devam ettiğini gösteriyor. Bizim deima söylediğimiz gibi, Allah’ın izniyle bu güç Gazze halkına huzur ve güvenlik getirecektir. Bu süreçte İsrail'in barışçıl bir tavır sergilemesi ve uluslararası toplumun da bu süreci adil bir şekilde yöneterek Hamas'ın taleplerine sıcak bakması gerekir.
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