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Tarih 1 Temmuz 1912: Sâmî Efendi’nin vefatı (Hattat)
Tarih

1 Temmuz 1912: Sâmî Efendi’nin vefatı (Hattat)

Yeniakit Publisher
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1 Temmuz 1912: Sâmî Efendi’nin vefatı (Hattat)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Sâmî Efendi’yi hayırla yâd ediyoruz.

Asıl ismi İsmâ‘il Hakkî olup Yorgancılar Kethüdâsı Hacı Mahmud Efendi’nin oğlu olarak 1837’de İstanbul’da doğdu. Sıbyân mektebinde okuduktan sonra Arapça ve Farsça öğrenmeye başladı. 1853’te 10 kuruş maaşla Mâliye Kalemi’ne girdi. 1855’te Mâliye Kitâbeti Odası’na nakledildi.



1865’te “nâme-nüvis” ünvânıyla Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’ne tayin edildi. “Sâmî” mahlâsı da burada verildi. 1878’te Dîvân-ı Hümâyûn Dâiresi hutût-ı mütenevvi’a muallimliğine ve daha sonra ilâve olarak Nişân Kalemi hulefâlığına getirildi. 1883’te ise mümeyyizliğe terfi etti.



Meşrutiyetin ilânından sonra icrâ olunan umûmî tensikatta tekaüde sevk edilen Sâmî Efendi ûlâ sınıf-ı evveli rütbesine hâiz, üçüncü rütbeden Osmânî ve birinci rütbeden Mecidî nişânlarına malik idi. Ayrıca gümüş iftihâr ve Yunan Muhârebe madalyalarına da sahip idi.



Son zamanlarında türlü sağlık sorunlarıyla boğuşan Sâmî Efendi 1 Temmuz 1912 tarihinde vefât etti. Fâtih Cami hazîresinde medfûn bulunan eşi ile kızının yanına defnedildi.



Seyrekçe ve kır sakallı, esmerce tenli, orta boylu, bir zât olan Sâmî Efendi’nin zeki, hoş-gû, latîfe-perdâz, nüktedân, nedîm-i bezm olup girdiği meclise şetâret bahşettiği, teşerrüf edenlerin beyânâtındandır.

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Yorumlar

Mehmet

Sâmî Efendi gibi değerli bir hizmetkarımız ve aziz milletine kendini adayan bir zatın vefatı hepimizi derinden üzdü. 1837 yılında İstanbul'da doğan Sâmî Efendi, hayatını vatanımıza hizmet etmeye adamış, devlet meclislerine şeref katmış nazır bir kişiydi. Sıbyân mektebinden başlayıp Malie Kalemi’ne kadar terfi eden Sâmî Efendi, Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi'nde “nâme-nüvis” ünvanıyla görev yapmıştır. Meşrutiyet sonrası de gösterdiği sadakatle Ulu sınıf-ı evveli rütbesine kadar yükselen Sâmî Efendi, Osmanlı ve Mecidî nişanlarına layık görülmüştür. Sağlık sorunları nedeniyle 1 Temmuz 1912 tarihinde vefat eden Sâmî Efendi’nin cenazesi Fâtih Cami hazîresinde eşi ve kızının yanına defnedildi. Rabbim rahmet eylesin.
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