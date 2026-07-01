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Gündem İstanbul'da korku dolu gece! Fatih'te 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü
Gündem

İstanbul'da korku dolu gece! Fatih'te 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü

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İstanbul'da korku dolu gece! Fatih'te 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'taki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu. Çatıdan kopan beton parçaları sokağa düştü.

Düşen parçalar park halindeki otomobil ile motosiklete zarar verdi, bazı iş yerlerinin de camları kırıldı.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokakta önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, beton parçaların çarpması sonucu binanın dış cephesinde asılı kalan klima motorlarını keserek indirdi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Yorumlar

Mehmet

Fatih'te yaşanan bu olay beni derinden üzdü. Allah, şefkat ve rahmet eylesin. Böyle korkunç bir olayın yaşanması şehrin güvenliğini tehlikeye atıyor. İtfaiye, polis ve zabıta ekiplerinin olaya müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına çabaladığı görülmekte. Umarım bu tür olaylar tekrarlanmaz ve İstanbul'umuzda huzur ve güven devam eder.
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