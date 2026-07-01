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Dünya ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran yorumu: Sinir bozucu
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran yorumu: Sinir bozucu

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran yorumu: Sinir bozucu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İranlı yetkililerin barış görüşmeleri sürerken “devam eden bir barış görüşmesi yok” şeklinde açıklama yapmasını eleştirdi. Vance, Washington’un Tahran’dan doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler beklediğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’la yürütülen müzakere sürecine ve Lübnan-İsrail ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Michael Knowles Show adlı çevrimiçi programa katılan Vance, Tahran yönetiminin görüşmeler devam ederken yaptığı bazı açıklamaları “sinir bozucu” olarak nitelendirdi.

Tahran yönetiminin barış görüşmeleri sürecindeki bazı açıklamaları sorulan Vance, İranlıların, ABD ile barış için teknik görüşmeler sürerken, "Hayır, hayır, devam eden bir barış görüşmesi yok" şeklinde açıklama yapmalarını "hem etkileyici hem sinir bozucu" bulduğunu belirtti.

Vance, "Bu benim tam olarak anlayamadığım bir İran müzakere taktiği ve retorik yöntemi." dedi.

İran'ın "uygunsuz davranması" durumunda Washington'un hala güçlü baskı araçlarına sahip olduğunu söyleyen Vance, ABD'nin İran'dan doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler beklediğini belirtti.

Vance, Tahran'la süren müzakerelerle ilgili, "Daha oynanacak çok oyun var. İşin iyi tarafı Amerikan halkı adına nasıl avantaj sağlanacağını sürekli düşünen bir yönetim ve Başkan tarafından temsil ediliyor olmamız." dedi.

İsrail-Lübnan görüşmelerinin aracısız yapıldığına dikkat çekti

İsrail ile Lübnan arasında devam eden görüşmelerle ilgili soruları da yanıtlayan Vance, iki ülke arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığını ileri sürdü.

Vance, Tel Aviv ve Beyrut arasında, aracısız görüşmelerin olduğunu vurgulayarak, "Yani işler kesinlikle değişti. Bence asıl mesele, bu değişimin kalıcı olup olmayacağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vance, "Lübnan ve İsrail, birkaç ay öncesinde olmayan bir şekilde artık doğrudan görüşüyorlar. Her ikisi de genel hatlarıyla benzer bir çizgide buluşmuş durumda." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Hatta şöyle bir argüman da öne sürülebilir: Lübnan-İsrail barış anlaşmasını ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmayla uyumlu hale getirdiğinizde, her iki belgenin de temel olarak söylediği şey Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterileceğidir." ifadelerini kullandı.

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