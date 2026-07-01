Siyonistlerin köpekleri her yerde! Kefiyeden rahatsız oldu
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Kanada’da bir lise mezuniyet töreninde, sahneye çıkan kız öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesinin okul görevlisi tarafından çıkarılması sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Kanada’da bir lise mezuniyet töreninde yaşanan Filistin kefiyesi gerginliği sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Saskatchewan eyaletindeki bir lisede düzenlenen törende, mezuniyet belgesini almak için sahneye çıkan Shaimaa adlı öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesi okul görevlisi tarafından çıkarıldı.
Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki bir lisede düzenlenen mezuniyet töreninde, bir okul görevlisinin sahneye çıkan bir öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesini çıkarttı.
Shaimaa adlı öğrenci mezuniyet belgesini almak üzere kürsüye geldiğinde öğretmen ani bir hareketle kefiyeyi çekmesinin ardından belgeyi vererek fotoğraf çektirdi.
Öğrenci mezuniyet belgesini aldıktan sonra kürsüden inerken kefiyeyi yeniden boynuna taktı.
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