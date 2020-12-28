Yılbaşında hastane ve eczaneler açık olacak mı?
Yılbaşında hastane ve eczaneler açık olacak mı? Yılbaşına az bir süre kalırken yeni yılın ilk gününde eczane ve hastanelerin açık olup olmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, yılbaşında hastane ve eczaneler açık olacak mı?
Yeni yıla az bir süre kalırken koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00’de başlayacak.
Yılbaşına az bir süre kalırken yılbaşında eczane ve hastanelerin açık olup olmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Ülkemizde 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle eczanelerde kapalı olacak. Ancak her resmi tatil de olduğu gibi nöbetçi eczaneler hizmete açık olacak.
Eczanelerin yanı sıra 1 Ocak tarihinde hastane ve poliklinikler kapalı olacak. Ancak acil servisler hizmete açık olacak. Hastanelerin yanı sıra sağlık ocakları da yönetmelik kapsamında resmi tatil günlerinde sabah 09:00 ile 12:00 arasında hizmet edecek.
1 Ocak tarihinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken Bim, Şok ve A101 gibi market zincirleri öğleden sonra hizmete açık olacak.