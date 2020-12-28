Yılbaşında hastane ve eczaneler açık olacak mı?

Yeni yıla az bir süre kalırken koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı olacak. Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00’de başlayacak.

Yılbaşına az bir süre kalırken yılbaşında eczane ve hastanelerin açık olup olmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Ülkemizde 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması nedeniyle eczanelerde kapalı olacak. Ancak her resmi tatil de olduğu gibi nöbetçi eczaneler hizmete açık olacak.

Eczanelerin yanı sıra 1 Ocak tarihinde hastane ve poliklinikler kapalı olacak. Ancak acil servisler hizmete açık olacak. Hastanelerin yanı sıra sağlık ocakları da yönetmelik kapsamında resmi tatil günlerinde sabah 09:00 ile 12:00 arasında hizmet edecek.

1 Ocak tarihinde kamu kurumlarının tamamı kapalı olurken Bim, Şok ve A101 gibi market zincirleri öğleden sonra hizmete açık olacak.