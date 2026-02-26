  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargıda hızlanma resti! "Hâkim kusura bakmasın" dedi: 8 yıllık davaların hesabı sorulacak!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başlamasının ardından yargıdaki gecikmelere karşı en sert çıkışlarından birini yaptı.

NTV canlı yayınında ve TBMM'deki açıklamalarında vatandaşın artık "söylem değil icraat" beklediğini vurgulayan Bakan Gürlek, özellikle yıllarca süren boşanma, kira ve tahliye davaları üzerinden yargı mensuplarına açık bir mesaj gönderdi. Davaların makul sürede bitirilmemesinin bir bedeli olacağını belirten Gürlek, hâkimlerin terfi süreçlerinde bu kriterin çok daha sert uygulanacağını ilan etti.

 

Bakan Gürlek, "Bir boşanma davası 8 yıl, kira tespit davası 4 yıl neden sürsün?" sorusunu sorarak, bu gecikmelerin mazereti olamayacağını ifade etti.

 

Yargıda Yeni Dönem: "Alo Adalet" ve HSK Kriterleri

Geciken adalet mağduriyetlerini bitirmek için bakanlığın masasındaki yeni planlar şöyle şekilleniyor:

HSK Terfi İlkeleri Sertleşiyor: Hâkimlerin terfi edebilmesi için belirlenen ilkelerin daha sıkı uygulanacağını belirten Gürlek, "Hâkim kusura bakmasın, 8 yıldır davayı bitiremiyorsa sebebini sormak zorundayız. Makul gerekçe sunamıyorsa sonuçlarına katlanacak" dedi.

Alo Adalet Hattı Kuruluyor: Vatandaşların davalarındaki gecikmeleri doğrudan bildirebileceği, yapay zekâ destekli bir "Alo Adalet" hattı hayata geçirilecek. Pilot bölgesi İstanbul olacak bu sistemle, davası uzayan vatandaş muhatap bulabilecek.

Uzmanlaşmış Mahkemeler: İstanbul’daki ticaret mahkemelerinin tek çatı altında toplanması gibi adımlarla davaların hızlandırılması ve yatırımcıya hukuki güven verilmesi hedefleniyor.

 

Bakan Gürlek ayrıca sosyal medyada anonim hesaplara yönelik 4 aylık bir geçiş süreci verileceğini ve kimlik doğrulaması yapmayan hesapların kapatılacağını belirterek, dijital dünyada da "sorumluluk" döneminin başlayacağını duyurdu. Yargıdaki bu "hız" hamlesi, vatandaşın adalet sistemine olan güvenini yeniden tesis etme çabası olarak görülüyor.

Yorumlar

bakalım görelim ne olacak

ne diyelim bakalım görelim hızlanacakmı yavaslayacakmı
