Türkiye resmen harekete geçti: Halep için tarihi imzalar atıldı
Suriye’de istikrar ve kalkınmanın hamisi olan Türkiye, bölgenin ihyası için dev bir adım daha attı. Türk şirketi öncülüğünde Halep’te kurulacak olan 5,6 milyon metrekarelik dev sanayi bölgesi için protokoller imzalandı. Bölgeyi üretim ve ihracat üssü haline getirecek olan bu hamle, binlerce Suriyeli mazluma da aş ve iş kapısı olacak.
Şam Büyükelçisi Yılmaz: Bu adım bir dönüm noktasıdır
Halep kent merkezinde gerçekleştirilen görkemli imza törenine; Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Halep Valisi Azzam Garip ve Türkiye’nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz katıldı.
Törende konuşan Büyükelçi Nuh Yılmaz, projenin Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için kritik bir eşik olduğunu vurgulayarak, "Bugün atılan imzalar, başta Halep olmak üzere bölgedeki yatırım seferberliğinin başlangıcıdır. Bu girişimle Türkiye ve Suriye ekonomisi omuz omuza yükselecektir." dedi.
5,6 milyon metrekarelik dev üretim üssü
Türk yatırım grubu İSRA Holding lokomotifliğinde yükselecek olan proje, tam 6 etaptan oluşacak. Toplamda 5,6 milyon metrekarelik devasa bir alana yayılacak sanayi bölgesinin ilk etabında 812 bin metrekarelik alan sanayicilerin hizmetine sunulacak.
Projenin öne çıkan stratejik özellikleri ise şöyle:
- Lojistik Zafer: Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki CİLVEGÖZÜ Gümrük Kapısı’nın tam karşısında bulunan BABULHAVA Sınır Kapısı’na sadece 7 kilometre mesafede.
- Enerji Hamlesi: Bölgenin enerji ihtiyacı için 45,6 MWp kapasiteli dev güneş enerjisi sistemi (GES) kurulacak.
- Eğitim ve İstihdam: 1300 üretim birimine ev sahipliği yapacak olan bölgede, bir de mesleki eğitim merkezi inşa edilerek kalifiye iş gücü yetiştirilecek.
Ortak pazarın temelleri atılıyor
Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki işsizlik sorununun büyük ölçüde tarihe karışması bekleniyor. Türkiye’nin desteğiyle sanayisi güçlenen Halep, Türkiye ile oluşturulacak "ortak pazar" sayesinde ekonomik bağımsızlığını tahkim edecek. Bu dev yatırım, sadece bir inşaat projesi değil, aynı zamanda bölgedeki kardeşliğin ve ekonomik zaferin nişanesi olarak görülüyor.