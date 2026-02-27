Saraçhane’nin sosyal medya tetikçileri CHP’yi ele geçirdi: Önce trol duyurdu, sonra genel merkez! İmamoğlu’nun keyifli videosu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim adı altında başlatılan tasfiye süreci, yerini dijital bir infaz operasyonuna bıraktı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve partideki şaibeli işlere karşı "Rüşvet ve yolsuzluktan arınmalıyız" bildirisi yayımlayan 30 eski ilçe başkanı partiden atıldı.

Ancak bu kritik kararın ilan ediliş biçimi, CHP'nin kimin kontrolünde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

"EKREMİST" TROLLER DEVREDE

İhraç kararları, ilk olarak "Ekremist" kullanıcı adıyla ve İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen parodi/trol hesaplar tarafından servis edildi.

CHP VESAYET ALTINDA

"Ekremist Sokrat" isimli hesaptan yapılan paylaşımda, ihraç edilen isimlerin listesi yayınlanırken, hemen ardından Ekrem İmamoğlu'nun su içtiği bir video "İhraç haberleri geldiğine göre geleneksel keyif videomuzu paylaşalım"notuyla paylaşıldı.

Aralarında eski Kartal İlçe Başkanı Yıldırım Emsiz, eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel ve eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır gibi isimlerin bulunduğu listenin, resmi açıklama yapılmadan önce bu hesapların eline geçmesi, partinin Ekrem İmamoğlu vesayeti altında tutulduğunu gözler önüne serdi.