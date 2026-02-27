FETÖ'nün Epstein'ine yargı tokadı! Mide bulandıran rezalete af yok...

İlaçla beyin yıkama, iftirayla aile katliamı

Özel kliniğini bir fitne yuvasına çeviren FETÖ artığı Zoroğlu, etkisine aldığı 15 ve 17 yaşındaki kız çocuklarına uyuşturucu maddeler vererek onları manipüle etti. Çocukların iradesini felç eden caninin, evlatları kendi ailelerine düşman ederek "cinsel istismara uğradınız" yalanına inandırdığı ve bu doğrultuda sahte raporlar düzenlediği belgelendi. Mukaddes aile yapısını hedef alan bu hainin, bazı çocukları öz anne ve babalarını zehirleyerek öldürmeye ikna etmeye çalıştığı dehşet verici ayrıntılar da dava dosyasına girmişti.

FETÖ’nün kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu

Daha önce FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ADLİ TIP KURUMU’ndaki görevinden ihraç edilen Zoroğlu’nun bu kan donduran yöntemleri, terör örgütünün toplumun en küçük birimi olan aileyi parçalamak için ne kadar alçalabileceğini bir kez daha kanıtladı. Uzun süreli takibin ardından yakayı ele veren sözde profesörün itirazlarını reddeden mahkeme, verilen ağır hapis cezasını yerinde buldu.

Dosya şimdi Yargıtay yolunda

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, hem Zoroğlu hem de ona yardım eden diğer sanıklar hakkında kurulan hükmü "hukuka uygun" bularak kararı onadı. Adaletin pençesinden kurtulamayan FETÖ’cü hainin dosyası, nihai inceleme için YARGITAY’a gönderildi. Mazlum ailelerin ahı ve parçalanan hayatların hesabı, Türk adaleti önünde tek tek soruluyor.