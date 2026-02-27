50 yaş üstü için sinsi tehlike kapıda!

Zamanında geçirdiğimiz suçiçeği virüsü aslında vücudumuzu terk etmiyor, sinir köklerimizde yıllarca uykuya dalıyor. Yaş ilerleyip bağışıklık sistemi yorulunca ya da aşırı stres ve hastalık gibi durumlar ortaya çıkınca, bu virüs bir anda uyanıp “zona” olarak geri dönüyor. Prof. Dr. Serhat Ünal, her üç kişiden birinin hayatı boyunca en az bir kez bu dertle uğraşma riski olduğunu hatırlatıyor. Vücudun tek bir tarafında şerit gibi dizilen, içi su dolu kabarcıklar ve fena bir ağrıyla kendini gösteren bu durum, vaktinde müdahale edilmezse aylarca süren sancılara sebep olabiliyor.

İLK ÜÇ GÜNÜ SAKIN KAÇIRMAYIN

Zonada en kritik nokta, belirtiler başlar başlamaz doktora koşmak. Uzmanlar, döküntüler ortaya çıktıktan sonraki ilk 72 saatin “altın değerinde” olduğunu söylüyor. Eğer bu ilk üç gün içinde tedaviye başlanırsa, hem hastalığın şiddeti azalıyor hem de sonrasında çekilecek o meşhur sinir ağrılarının önüne geçilebiliyor. “Nasılsa geçer” diyerek beklemek, ağrıların aylarca hatta yıllarca sürmesine kapı aralayabiliyor. Bu yüzden, vücudunuzda tuhaf bir yanma ve döküntü fark ettiğiniz an vakit kaybetmeden bir hekime danışmak gerekiyor.

ŞEKER VE KALP HASTALARI DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Sadece yaş değil, vücudu yoran diğer hastalıklar da zonaya davetiye çıkarıyor. Özellikle şeker hastalığı, kalp ve damar sorunları olanlarda zona hem daha sık görülüyor hem de daha ağır geçiyor. Türkiye’de her beş zona hastasından birinde, hastalık iyileşse bile geçmek bilmeyen komplikasyonlar kalıyor. Göz çevresini etkileyen zona ise görme kaybına kadar varan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden kronik hastalığı olan büyüklerimizin, bu riski doktorlarıyla erkenden konuşması hayati önem taşıyor.

ZONA HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Sanılanın aksine zona dışarıdan bulaşan bir hastalık değil, kendi vücudumuzdaki eski bir virüsün oyunudur. Ancak zonası olan birinin yaralarına temas etmek, daha önce suçiçeği geçirmemiş birine bu virüsü bulaştırıp onun suçiçeği olmasına yol açabilir. Bir diğer yanlış bilgi ise zonanın bir kez geçince bir daha gelmeyeceği düşüncesidir. Maalesef zona, özellikle bağışıklığı zayıf olanlarda defalarca tekrarlayabilir. Bu yüzden “bir kere oldum kurtuldum” dememek, her zaman tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.