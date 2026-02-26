CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda ‘ilahi okuyor’ diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının ‘siyasi navigasyon’ problemi vahim bir noktaya geldi” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bizde rota net ama sizde 'vicdan navigasyonu' problemi var!” diye karşılık verdi.

YİNE İLAHİYİ HAKİR GÖRDÜLER!

Sosyal medya hesabından AK Partili Çelik’e laf yetiştirmeye çalışan Başarır, “Siz, milletin boş kalan tenceresini doldurmaya giden yolu bulamayanlarsınız! Milletin feryadını ilahilerle, mutfaktaki yangını inanç istismarıyla söndüreceğinizi sanıyorsunuz! İstediğiniz kadar yapay tartışma açmaya, algı oluşturmaya uğraşın; biz milletin derdini konuşmaya devam edeceğiz, sizin de uykularınız daha çok kaçacak!” diye yazarken, yine ilahi okumayı hakir gördü.