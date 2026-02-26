  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre’de! Müzakerelerde 3. tur başladı Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!" Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti Akit bu milletin vicdanı oldu Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı! Epstein davasında skandal üstüne skandal: Ahlaksızlık dosyasında 90 kritik ifade kayıp! FBI kayıtları neden gizlendi? Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama
Siyaset CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor!
Siyaset

CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
CHP’lilerin "ilahi" hazımsızlığı sürüyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi olduğuna ilişkin sözleri CHP’lilerin ağırına gitti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda ‘ilahi okuyor’ diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının ‘siyasi navigasyon’ problemi vahim bir noktaya geldi” şeklindeki açıklamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bizde rota net ama sizde 'vicdan navigasyonu' problemi var!” diye karşılık verdi.

YİNE İLAHİYİ HAKİR GÖRDÜLER!

Sosyal medya hesabından AK Partili Çelik’e laf yetiştirmeye çalışan Başarır, “Siz, milletin boş kalan tenceresini doldurmaya giden yolu bulamayanlarsınız! Milletin feryadını ilahilerle, mutfaktaki yangını inanç istismarıyla söndüreceğinizi sanıyorsunuz! İstediğiniz kadar yapay tartışma açmaya, algı oluşturmaya uğraşın; biz milletin derdini konuşmaya devam edeceğiz, sizin de uykularınız daha çok kaçacak!” diye yazarken, yine ilahi okumayı hakir gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ayrımcı

chp liler zaten müslüman değil kimse kendini ve karşı tarafı kandırmaya çalışmasın chh iyi bir islam dininin düşmanıdır o zaman onlarda gitsin kilisede ilahi okusunlar

VESSELAM

'TEGANNİ İLE KUR'AN AYETLERİ VE YA ZİKRİ SÖZLER YANİ ZİKİR.. İSLAMA UYGUN BULUNMAZ...(KADİR MISIRLIOĞLU...)
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23