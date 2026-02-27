Araç kullanabilen ayılara kötü haber: O kanunlar yürürlüğe girdi

İdari para cezalarını ciddi oranda artıran ve birçok ihlal için sürücü belgesine el koyma ile araçların trafikten men edilmesi yaptırımlarını genişleten 7574 sayılı “Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla birlikte birçok ihlalde, verilen idari para cezalarının tamamı tahsil edilmeden sürücü belgelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlandı.

Hız sınırını ciddi oranlarda aşan sürücüler için de para cezaları 30 bin liraya kadar yükseltildi. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 66 km/s ve üzerinde aşanların ehliyetine 90 gün el konulacak. Bir yıl içinde beşinci kez ehliyeti geri alınan sürücüler için psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi şartı getirildi.

Yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 4.000 TL, plakayı okunamaz hale getirenlere 140.000 TL ceza uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 280.000 TL’ye çıkacak ve araç 60 gün trafikten men edilecek. Plakasız araç kullananlara 46.000 TL ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Takograf ve hız sınırlayıcı cihazlara müdahale eden sürücülere 185.000 TL ceza uygulanacak, tekrar eden ihlallerde ceza 370.000 TL’ye kadar çıkacak. Bu durumda sürücü belgeleri 90 gün süreyle geri alınacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan sürücülere 150.000 TL ceza verilecek ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Alkol veya uyuşturucu testi yaptırmayanlara ise 150.000 TL ceza uygulanacak ve sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınacak.

Kırmızı ışık ihlallerinde ceza kademeli olarak artırıldı. Altıncı kez ihlal eden sürücülere 80.000 TL ceza verilecek ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Ayrıca “dur” ikazına uymayanlara 200.000 TL ceza uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.

Trafikte saldırı amacıyla araç takip etmek, konvoy yaparak yolu kapatmak, ters yönde araç kullanmak ve otoyolda trafiği engellemek gibi fiillere 90 bin ila 180 bin lira arasında değişen cezalar getirildi. Bu ihlallerde sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçlar trafikten men edilecek.

Motorlu araçlarla izinsiz yarış yapanlara 46 bin lira ceza uygulanacak, sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınacak. Aynı fiilin beş yıl içinde tekrarı halinde ehliyet iptal edilecek.

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araç işletenlerine 6 bin lira ceza kesilecek. Kar zinciri kullanmaması nedeniyle trafiği engelleyen ağır vasıta sürücülerine ise 24 bin lira ceza uygulanacak.

Ayrıca, sürücü belgesi olmadan araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geçici olarak geri alındığı halde araç kullananlara 200 bin lira idari para cezası verilecek. Bu kişilere araç kullanımına izin veren işletenlere de ayrıca 40 bin lira ceza uygulanacak.