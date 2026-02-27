ABD kalıcı kendisi geçici Venezuela Devlet Başkanı yaptırımları kaldırmasını istedi Danışıklı döğüş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'yi "ortak ve dost" olarak nitelendirerek ülkesine yönelik yıllardır uygulanan tüm yaptırımların ve ablukaların derhal kaldırılmasını talep etti.

Başkent Caracas'taki Theater Teresa Carreno'da genç aktivistlerle düzenlenen etkinlikte konuşan Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

Rodriguez, "Başkan Trump, bir dost ve ortak olarak, ABD ile yeni bir işbirliği gündemi başlattığımız bu dönemde, ülkemize yönelik tüm yaptırımları ve ablukayı derhal sona erdirin çünkü bu abluka, aynı zamanda Venezuela gençliğine karşıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Venezuela'ya ilişkin kullandığı övgü dolu ifadeler için teşekkür eden Rodriguez, "Venezuela hiçbir zaman ABD'yi ya da dünyanın herhangi bir ülkesini tehdit eden bir ülke olmamıştır. ABD ile her zaman dostluk ve işbirliğine dayalı jeopolitik bir anlayışı savunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in 3 Ocak’ta ABD tarafından alıkonulmasına atıfta bulunarak "Bu yıl 3 Ocak'ta kötü bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

Bu arada, Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın da Rodriguez'e eşlik ettiği bilgisi paylaşıldı.