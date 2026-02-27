  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AK Parti’den Erdoğan için özel video klip Çocuklarla Ramazan neşesi! Bakan Göktaş fenomen ilahiye eşlik etti Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı Bir ilk yaşanacak! Melania Trump BMGK toplantısına başkanlık edecek CHP’de Hitler dönemi… Parti içinde kıyım başladı! Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu İsrail'de hareketli saatler! 6 dev uçağın inmesi bekleniyor Durand Hattı'nda savaş sesleri! Afganistan'dan Pakistan'a dev misilleme: 17 askeri nokta ele geçirildi! Epstein dosyası AB’ye uzandı! Peter Mandelson hakkında yolsuzluk talebi Fatih Erbakan’dan Kocaeli’de "Siyonizm" uyarısı! "Ya İslam Birliği ya esaret" dedi: D160 projesini ilan etti!
Aktüel ABD kalıcı kendisi geçici Venezuela Devlet Başkanı yaptırımları kaldırmasını istedi Danışıklı döğüş
Aktüel

ABD kalıcı kendisi geçici Venezuela Devlet Başkanı yaptırımları kaldırmasını istedi Danışıklı döğüş

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD kalıcı kendisi geçici Venezuela Devlet Başkanı yaptırımları kaldırmasını istedi Danışıklı döğüş

ABD’nin Maduro sonrası başa getirdiği Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'yi "ortak ve dost" olarak nitelendirerek ülkesine yönelik yıllardır uygulanan tüm yaptırımların ve ablukaların derhal kaldırılmasını talep etti.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'yi "ortak ve dost" olarak nitelendirerek ülkesine yönelik yıllardır uygulanan tüm yaptırımların ve ablukaların derhal kaldırılmasını talep etti.

Başkent Caracas'taki Theater Teresa Carreno'da genç aktivistlerle düzenlenen etkinlikte konuşan Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'a seslendi.

Rodriguez, "Başkan Trump, bir dost ve ortak olarak, ABD ile yeni bir işbirliği gündemi başlattığımız bu dönemde, ülkemize yönelik tüm yaptırımları ve ablukayı derhal sona erdirin çünkü bu abluka, aynı zamanda Venezuela gençliğine karşıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Venezuela'ya ilişkin kullandığı övgü dolu ifadeler için teşekkür eden Rodriguez, "Venezuela hiçbir zaman ABD'yi ya da dünyanın herhangi bir ülkesini tehdit eden bir ülke olmamıştır. ABD ile her zaman dostluk ve işbirliğine dayalı jeopolitik bir anlayışı savunduk." değerlendirmesinde bulundu.

Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in 3 Ocak’ta ABD tarafından alıkonulmasına atıfta bulunarak "Bu yıl 3 Ocak'ta kötü bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

Bu arada, Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın da Rodriguez'e eşlik ettiği bilgisi paylaşıldı.

Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak!
Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak!

Dünya

Maduro yıllarca engellemişti: Venezuela Petrolü İsrail’e akacak!

Venezuela'yı kim yönetiyor? Rodriguez'den dikkat çeken çıkış
Venezuela'yı kim yönetiyor? Rodriguez'den dikkat çeken çıkış

Dünya

Venezuela'yı kim yönetiyor? Rodriguez'den dikkat çeken çıkış

Trump'tan Venezuela sürprizi: "İlişkimiz 10 üzerinden 10, ziyaret edeceğim!"
Trump'tan Venezuela sürprizi: "İlişkimiz 10 üzerinden 10, ziyaret edeceğim!"

Dünya

Trump'tan Venezuela sürprizi: "İlişkimiz 10 üzerinden 10, ziyaret edeceğim!"

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23