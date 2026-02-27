Madrid’de Huawei rüzgârı: Yeni nesil kulaklık ve saat tanıtıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Huawei, FreeBuds Pro 5 ve WATCH GT Runner 2 ile diğer yeni ürünlerini sergiledi. 5 yıllık AR-GE çalışmalarının ardından tanıtılan ürünler arasında WATCH Ultimate 2 Green Edition, Mate 80 Pro, MatePad Mini ve Band 11 Serisi de yer aldı.

Çift motorlu Aktif Gürültü Engelleme (ANC) mimarisine sahip FreeBuds Pro 5, ses ortamını yapay zekayla yönetiyor. 'Ultra Lineer Çift Mıknatıslı' ve 'Ultra İnce Mikro Düzlemsel Diyafram' sürücüleri eş zamanlı çalışan ürün, düşük ve yüksek frekanslı gürültüleri engelliyor.

Verileri saniyede 400 bin kez işleyen 'MIMO' yapay zeka algılama modeliyle FreeBuds Pro 5'in gürültü engelleme performansı, bir önceki nesle kıyasla yüzde 220 artırıldı.

Kulaklık, L2HC 4.0 ses kodek teknolojisi ve 2,3 Mbps'ye kadar yüksek çözünürlüklü kayıpsız iletimle 48kHz/24bit kalitesinde dinleme deneyimi sağlıyor.

Dört farklı ses profili seçeneği sunan cihazdaki üç mikrofonlu sistem ve kemik iletimli mikrofon, 100 desibel seviyesindeki gürültülü ortamlarda sesin net iletilmesine olanak tanıyor. Ürün, saniyede 10 metre rüzgar hızında dahi konuşma netliğini koruyor.

'Yıldız Oval' tasarıma sahip cihaz, kum beji, beyaz, gri ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. Mavi renk seçeneğinde çevre dostu vegan deri kullanılan ve şarj kutusu küçülen kulaklıkta IP57 toz ve su direnci özelliği bulunuyor.

FreeBuds Pro 5 için Türkiye'ye özel kampanya kapsamında, 9 Mart'a kadar çevrim içi mağaza üzerinden 99 lira karşılığında indirim kuponu alan kullanıcılar, satış döneminde 1499 lira indirim avantajından yararlanabiliyor. Kulaklık, 9 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

GPS DOĞRULUĞUNU ARTIRIYOR

Profesyonel koşucular için geliştirilen WATCH GT Runner 2 ise 3D yüzer anten mimarisiyle GPS doğruluğunu artırıyor. İki kez olimpiyat şampiyonu maratoncu Eliud Kipchoge'nin küresel elçisi olduğu akıllı saat, tünel ve gölgelik alanlarda hassas konum takibi yapabiliyor.

'Akıllı Maraton Modu' ile kullanıcılara rehberlik eden ürün, laktat eşiği algılama ve koşu gücü metriği gibi özellikler barındırıyor.

Titanyum alaşımlı gövdeye sahip 43,5 gram ağırlığındaki saatin gelecek aylarda Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eliud Kipchoge, koşmanın, hızlı koşmaktan çok daha fazlası olduğunu vurguladı.

Kipchoge, 'Koşmanın her açıdan en güzel aktivite olduğuna inanıyorum. Huawei ile dünya çapında milyonlarca koşucuya ulaşabilir ve umarım onların hayatlarına güzel ve olumlu bir şekilde etki edebiliriz.' ifadelerini kullandı.