Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.

Kasparian, kirli planın çoktan hazırlandığını belirtirken, Türk asıllı gazeteci Cenk Uygur da sinsi projenin Türkiye topraklarını hedef aldığını vurguladı.

Büyük İsrail projesinin parçası olarak görülen bu hamleler, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.

Ana Kasparian:

"İsrail medyasını ve siyasetçilerini, en son örnek olarak Naftali Bennett’i dinlerseniz, İran’dan sonraki savaş için planlarının şimdiden hazır olduğunu görürsünüz. O savaş Türkiye’ye karşı olacak. Bu konuda çok açıklar."

Cenk Uygur:

"Bakın, 'Büyük İsrail' projesi dedikleri şeyin bir kısmı Türkiye topraklarını da kapsıyor. İsrailli aşırı sağcı bakanların ve milletvekillerinin kullandığı haritalara bakın; Türkiye’nin güneydoğusunu kendi toprakları gibi gösteriyorlar. Bu bir komplo teorisi değil, onların kendi ifadeleri ve yayınladıkları haritalardır."