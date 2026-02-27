  • İSTANBUL
Pakistan, Afganistan İslam devleti'ne "açık savaş" ilan etti!
Dünya

Pakistan, Afganistan İslam devleti'ne "açık savaş" ilan etti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pakistan, Afganistan İslam devleti'ne "açık savaş" ilan etti!

Pakistan, Afganistan’ın başkenti Kabil ile Kandahar’ın da aralarında bulunduğu bazı vilayetlere hava saldırıları düzenledi.

Pakistan, Afganistan’ın başkenti Kabil ile Kandahar’ın da aralarında bulunduğu bazı vilayetlere hava saldırıları düzenledi.

Afganistan'daki birçok ajans muhabiri Kabil’de savaş uçaklarının uçuşunu ve art arda patlamaları duyduklarını bildirdi.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kabil, Paktiya ve Kandahar'da İslam Emirliği yönetimine ait olduğu belirtilen hedeflerin vurulduğunu duyurdu.

Pakistan Savunma Bakanı Havaca Asif ise Taliban yönetimiyle “topyekun bir çatışma” durumuna girildiğini belirtti.

Asif, "Sabrımız sınırına ulaştı. Artık aramızda açık bir savaş var" dedi sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, silahlı kuvvetlerin “her türlü saldırgan girişimi bastırma kapasitesine sahip olduğunu” ifade etti.

İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, hava saldırılarını doğrularken can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Mücahid, saatler önce Pakistan ordusunun “tekrarlanan ihlallerine” karşılık olarak sınır hattında geniş çaplı kara operasyonu başlatıldığını duyurmuştu.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan'a yönelik misilleme operasyonlarında sekiz askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Nangarhar vilayetinde ise Torham sınır kapısı yakınındaki bir sığınmacı kampına Pakistan tarafından atılan bir havan mermisi isabet ettiği, aralarında bir kadının olduğu en az yedi sivilin yaralandığı belirtildi. Tıbbi kaynaklar kadının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

 

İki ülke arasındaki ilişkiler, Ekim ayında her iki tarafta 70’ten fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından ciddi şekilde gerilmiş ve kara sınır kapılarının büyük bölümü kapatılmıştı.

Katar ve Türkiye’nin arabuluculuğunda ateşkes ve müzakere girişimleri yapılmasına rağmen kalıcı bir uzlaşma sağlanamadı.

Bu ay içinde Suudi Arabistan da devreye girerek daha önce Afganistan tarafından esir alınan üç Pakistan askerinin serbest bırakılmasına aracılık etmişti.

Pakistan, Afganistan’ı kendi topraklarında saldırılar düzenleyen silahlı gruplara karşı yeterli önlem almamakla suçlarken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: Mepa News

