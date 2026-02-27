  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem MHP'de beklenmedik istifa! Bu sözlerle duyurdu!
Gündem

MHP'de beklenmedik istifa! Bu sözlerle duyurdu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MHP'de beklenmedik istifa! Bu sözlerle duyurdu!

MHP Kocaeli İl Başkanlığı, sağlık problemleri nedeniyle Yaşar Gülfidan'ın görevinden istifa ettiğini, yeni ilçe başkanı atanana kadar Harun Baykır'ın vekaleten görevlendirildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karamürsel İlçe Başkanı Yaşar Gülfidan'ın sağlık problemleri sebebiyle görevinden istifa ettiği bildirildi. İl başkanlığında yapılan görüşmede Gülfidan'a, ilçe başkanlığı süresince yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi. Açıklamada, yeni ilçe başkanı göreve atanana kadar il yönetim kurulu üyesi Harun Baykır'ın Milliyetçi Hareket Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığı'na vekaleten görev yapacağı ifade edildi.

