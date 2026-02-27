Çanakkale'de halk otobüsü dehşeti! Çok sayıda yaralı var!

  • İSTANBUL
Çanakkale'de Cuma Pazarı kavşağında meydana gelen kazada, belediye denetimli özel halk otobüsü yaya geçidindeki bir vatandaşa çarptı.

Çanakkale'de özel halk otobüsü, yaya geçidinden geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kaza sırasında otobüs şoförü ani fren yapınca, otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Toplam 8 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Setboyu Caddesi üzerinde Cuma Pazarı kavşağı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 17 H 0103 plakalı Çanakkale Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü, Cuma Pazarı durağına yanaşmaya çalışırken yaya geçidinden geçen bir kişiye çarptı. Çarpma sırasında otobüs şoförü ani fren yaptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken, ani fren nedeniyle otobüste bulunan yolculardan 7'si yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği toplam 8 yaralı ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

