THY'den israfı bitiren iyilik hareketi: Hem çevreci hem insani bir adım

İç hatlarda Kızılay ile aşevlerine destek

Kampanya kapsamında, iç hat uçuşlarında ikram tercihinde bulunmayan yolcular adına TÜRK KIZILAYI'na bağış yapılıyor. Bu bağışlar, Kızılay’ın 31 ilde faaliyet gösteren 44 aşevi aracılığıyla; engelli, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza ulaştırılıyor.

Günde 40 bin öğünden fazla sıcak yemek dağıtan bu merkezler, özellikle 6 Şubat depremleri gibi zorlu dönemlerde on binlerce kişiye can suyu olmuştu. Şimdi ise THY yolcularının "israfa hayır" demesiyle bu kazanlar daha güçlü kaynayacak.

Dış hatlarda Yeryüzü Doktorları ile umut yolculuğu

Dış hat uçuşlarında yapılan ikram feragatleri ise YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ üzerinden dünyaya umut taşıyor. Bu kapsamda toplanan yardımlar;

Şiddetli açlığın yaşandığı coğrafyalarda beslenme sağlığı merkezleri kurulmasına,

Hamile ve emziren annelerin takibine,

5 yaş altı çocuklara tıbbi beslenme desteği ve mama ulaştırılmasına imkan sağlıyor.

Hem çevreci hem insani bir adım

THY, bu hamlesiyle sadece sosyal dayanışmayı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda tonlarca gıda israfının da önüne geçmeyi hedefliyor. Yolcular, bilet işlemlerini yaparken mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden kolayca tercihlerini belirleyerek bu iyilik zincirinin bir halkası olabiliyor.