Nehiri bırakan “sazan” şehre indi
Edirne'de vatandaşların suların çekilmeye başladığı tarım arazilerinde yerleşim birimlerinde ortaya çıkan sazan balıklarını toplaması ilginç görüntüler oluşturdu.
Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Taşkın sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte bazı tarım arazilerinde sazan balıklarının kaldığı görüldü.
Nehir yatağına yakın tarlalarda biriken suyun içinde çok sayıda sazan balığı olduğu gözlenirken, vatandaşlar balıkları kendi imkanlarıyla toplamaya başladı.
Bölgedeki bazı çiftçiler, yaşanan duruma şaşırdıklarını ifade ettiler.
Taşkın sonrası tarlada balık tutan vatandaşlar, su seviyesinin iyice düşmesinin ardından daha çok balık çıkacağını belirttiler.
