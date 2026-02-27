  • İSTANBUL
Doğa
6
Yeniakit Publisher
Nehiri bırakan "sazan" şehre indi
IHA Giriş Tarihi:

Nehiri bırakan “sazan” şehre indi

Edirne'de vatandaşların suların çekilmeye başladığı tarım arazilerinde yerleşim birimlerinde ortaya çıkan sazan balıklarını toplaması ilginç görüntüler oluşturdu.

#1
Foto - Nehiri bırakan "sazan" şehre indi

Meriç Nehri'nin taşmasının ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı.

#2
Foto - Nehiri bırakan "sazan" şehre indi

Taşkın sularının çekilmeye başlamasıyla birlikte bazı tarım arazilerinde sazan balıklarının kaldığı görüldü.

#3
Foto - Nehiri bırakan "sazan" şehre indi

Nehir yatağına yakın tarlalarda biriken suyun içinde çok sayıda sazan balığı olduğu gözlenirken, vatandaşlar balıkları kendi imkanlarıyla toplamaya başladı.

#4
Foto - Nehiri bırakan "sazan" şehre indi

Bölgedeki bazı çiftçiler, yaşanan duruma şaşırdıklarını ifade ettiler.

#5
Foto - Nehiri bırakan "sazan" şehre indi

Taşkın sonrası tarlada balık tutan vatandaşlar, su seviyesinin iyice düşmesinin ardından daha çok balık çıkacağını belirttiler.

