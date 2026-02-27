Soykırımcı kansızlar: Filistinli yavruyu kan kaybından şehit ettiler

Silahsız çocuğa pusu kurdular

El-Far’a mülteci kampında meydana gelen olayda, işgalci çetenin "taş attı" bahanesine sığındığı alçak saldırının iç yüzü BBC tarafından yayınlanan görüntülerle ifşa oldu. Görüntülerde, sadece tişört ve kot pantolon giyen silahsız Jad’ın, vurulduktan sonra yere yığıldığı ve kollarını sallayarak yardım istediği net bir şekilde görülüyor.

Ambulansları silah zoruyla engellediler

Olay yerine süratle intikal eden Filistin Kızılayı’na ait iki ambulans, eli kanlı İSRAİL askerleri tarafından durduruldu. Sağlık ekiplerinin yaralı yavruya müdahale etmesine izin vermeyen 14 asker, ağır yaralı çocuğun başında 45 dakika boyunca can vermesini bekledi. Şehit Jad’ın, son anlarında şapkasını askerlere doğru atarak dikkat çekmeye çalıştığı yürek burkan anlar, siyonist vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalanlarla vahşeti gizlemeye çalışıyorlar

Katil İSRAİL ordusu, yaptığı pişkin açıklamada çocuğun üzerinde "patlayıcı" kontrolü yapıldığını iddia ederek dünyayı uyutmaya çalıştı. Ancak görüntülerde çocuğun savunmasız olduğu açıkça görülürken, işgalciler cenazeyi de ailesine teslim etmeyerek yaptıkları işkenceyi ve infazı gizleme yoluna gitti.

Mazlumun Ahı Yerde Kalmayacak: Şehit Jad’ın annesi Safa, oğlunun hiçbir tehdit oluşturmadığını belirterek, cenazesinin kaçırılmasının arkasında yatan asıl sebebin işlenen bu insanlık suçunu örtbas etmek olduğunu vurguladı.