13 milyon liralık Sulu kaçakçılık
Adana’da su kolilerinin içine gizlenerek piyasaya sürülmek istenen 452 gümrük kaçağı cep telefonu, polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsü şoförü S.B.’in kente gümrük kaçağı telefon getireceği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine ekipler söz konusu otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu. Otobüsün bagajındaki su kolilerine zulalanmış vaziyette 452 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi. Piyasaya sürülmek istenen cep telefonlarının piyasa değerinin 13 milyon 560 bin TL olduğu öğrenildi. Otobüsü şoförü S.B. ise gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.