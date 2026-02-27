  • İSTANBUL
Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli

Ramazan'da beslenme ile ilgili ilk defa farklı bir açıklama geldi uzman isimden...

#1
Foto - Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli

Diyetisyen Tuba Yıldırım, Ramazan'da doğru beslenme hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Ramazan'da öğünlerinizi genel olarak iftar, ara öğün ve sahur şeklinde düzenleyebilirsiniz. Böylece gün içinde almanız gereken besin ögelerini üç öğüne bölmüş ve dengeli beslenmiş olursunuz" dedi.

#2
Foto - Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli

Ramazan ayında uzun saatler aç ve susuz kaldığımız ve beslenme düzenimizin oldukça değiştiği için bu dönemde dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını belirten Liv Sağlıklı Yaşam Merkezi Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Tuba Yıldırım, "Ramazan'da öğünlerinizi genel olarak sahur, iftar ve ara öğün şeklinde düzenleyebilirsiniz.

#3
Foto - Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli

Böylece gün içinde almanız gereken besin ögelerini üç öğüne bölmüş ve dengeli beslenmiş olursunuz" diye konuştu.

#4
Foto - Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli

Sağlıklı beslenmenin hayatın her döneminde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Dyt. Yıldırım, "Ramazan ayı uzun saatler aç ve susuz kaldığımız, beslenme düzenimiz oldukça değiştiği için bu dönemde dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Normal günlerde, herhangi bir öğünde eksik aldığımız bir besin ögesini gün içinde ara öğünlerde veya diğer ana öğünlerde tamamlama fırsatımız oluyor. Ancak Ramazan ayında öğün sayımız sınırlanıyor.

#5
Foto - Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli

Dengeli beslenme her zaman çok önemli ama özellikle Ramazan ayında daha enerjik ve sağlıklı olabilmek için düzenli ve dengeli beslenme gereklidir" diye konuştu.

#6
Dyt. Yıldırım, Ramazan'da doğru beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

Dyt. Yıldırım, Ramazan'da doğru beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

#7
Foto - Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli

"Ramazan'da öğünlerinizi genel olarak sahur, iftar ve ara öğün şeklinde düzenleyebilirsiniz. Böylece gün içinde almanız gereken besin ögelerini üç öğüne bölmüş ve dengeli beslenmiş olursunuz. Sahur yapma alışkanlığı sayesinde hem açlık süreniz azalır hem de metabolizma hızınızı korumuş olursunuz. Sahurda yumurta, ceviz, peynir, avokado ve mevsim söğüşlerini içeren hafif bir kahvaltı veya yoğurt, yulaf, taze meyve, çiğ kuruyemişlerden hazırlanan sağlıklı bir kase tercih edebilirsiniz. İftar öğünü de en az sahur kadar önemlidir.

#8
Foto - Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli

Orucu bir hurma ve su ile açtıktan sonra çorba ve renkli bir salata ile devam edip, sonrasında ana yemeğe geçebilirsiniz. İftarda uzun açlık döneminden sonra midenizi hızlı bir şekilde doldurmak ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide barsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için iftardan sahura kadar öğün sayısını artırıp, aralıklarla beslenmeye özen gösteriniz.

#9
Foto - Diyetisyen'den ezber bozan sözler: Ramazan'da 3 öğün beslenilmeli

Tatlı seçiminizi iftardan hemen sonra yapmak yerine bir iki saat sonra ara öğün şeklinde hafif sütlü tatlılardan tercih etmek sağlıklı olacaktır. İftardan sonra tatlı isteklerinde kahve ve hurma ikilisi kan şekerini dengelemeye ve tatlı yeme ihtiyacını azaltmaya yardımcı olacaktır. Ramazan'da hareketsizlik, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olabilir. İftardan sonra bir saatlik yürüyüşler yapmak sindirimi kolaylaştırır. İftardan sahura kadar ortalama en az iki litre su içmelisiniz. Bir şişe soda ve bir bardak bitki çayı da sindirim sisteminize iyi gelecektir."

