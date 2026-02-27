Özel’den ihraç sopası taktiği! CHP’de bir isyan daha patlak verdi

Buğra Kardan İstanbul

Bizans oyunlarının ve koltuk kavgasının eksik olmadığı hiziplerin partisi CHP’de bir isyan daha patlak verdi. Parti içi muhalefetin önde gelen isimlerinden Oğuz Kaan Salıcı, pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla genel başkanlık koltuğuna oturan ve kendisine muhalif isimleri susturmak için ihraç sopasını kullanan Özgür Özel’e sert tepki gösterdi. bu ikiliye en ufak eleştiri getiren herkesin anında kapı dışarı edilmesine itiraz eden Salıcı, geçmişte partinin çeşitli kademelerde görev alan isimlerinin ihraç edilmesini kendilerine yönelik bir darbe girişimi olarak değerlendirdi. Salıcı, Atatürk’ün koltuğunu kastederek, “O koltukta oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesinde fayda vardır” hatırlatmasında bulundu. Oğuz Kaan Salıcı’nın manifestosu, CHP’deki derin çatlağı bir kez daha gözler önüne serdi.

OĞUZ SALICI’DAN MANİFESTO

Mevcut CHP yönetimine kazan kaldıran Salıcı’nın isyan metninde yer alan salvoları şöyle: “Geçmişte ilçe başkanlığını yapmış arkadaşlarımızın partimizden ihraç edilmeleri, CHP’nin en müstesna zenginliklerinden parti içi demokrasiye vurulmuş bir darbedir. Partimizin siyasi rakibi kendi üyeleri değil, ülkeyi yöneten iktidardır. Sokakta demokrasiden, çoğulculuktan ve ifade özgürlüğünden söz ederken, bu ilkeleri evimizin içinde uygulamamak tutarsızlıktır. CHP’nin kapısının ‘ortak cumhurbaşkanı adayımıza oy vermemekle’ övünenlere dahi açıldığı bir dönemde, partimizin en zor görevlerinden ilçe başkanlığını üstlenen arkadaşlarımıza kapatılması izahı güç bir durumdur. Parti içinde, herhangi bir hakarete başvurmadan, fikir temelinde ve ifade özgürlüğü sınırları içinde eleştiri dile getirmek bir haktır. Yüksek Disiplin Kurulu’nun eleştirilere tahammülsüz davranması partimizin ahlaki üstünlüğünü de zedelemektedir. Parti içi eleştiri hakkı Mustafa Kemal’in CHP’lilere mirasıdır. Atatürk’ün koltuğunda oturan herkesin bu ilkeleri bilmesi ve benimsemesinde fayda vardır.”

ÖZEL’E KATLANMAK ZORLAŞIYOR

Akit’e konuşan eski CHP’li Savcı Sayan ise olan biteni şöyle değerlendirdi: “CHP, cami ve kilise arasına sıkışmış vaziyette. Özel ve ekibinin nereye gideceği, ne olacağı belirsiz. CHP, çok zor günler geçiriyor. Özel, İmamoğlu’nun baskısı altında. Silivri’ye gidip geliyor. Yavaş’tan ürktüğü gibi mutlak butlan kaygısı içerisinde. Mutlak butlan demek Özel ve ekibinin CHP’den gitmesi demek. Özel’in telaşlı, stresli hâli dikkatten kaçmıyor. Şu anda çok sinirli ve tahammülsüz. Kendisini eleştirenleri ya tehdit ya da ihraç ediyor. Her laf edene ‘Seni yakarım, yıkarım’ deyip durması ya da yol vermesi hem tabanda hem grupta tedirginliğe neden oluyor. İşte Oğuz Kaan Salıcı’nın çıkışına şahit olduk ki haklı. Ey Özel, seni eleştirenleri korkutmakla yahut kapı dışarı etmeyi bırak. Muhaliflerinle uğraşmak yerine dış siyasete ve ekonomiye odaklan. Ancak beyhude konuşuyoruz. Belli ki kontrolünü kaybetmiş. Kimseye kulak vermiyor. Sahte kabadayı gibi yürüyor. Ancak böyle CHP yönetilmez. Birisi çıkıp fiyakasını bozar. Bu yakındır. Bölünme yakın. Kılıçdaroğlu, SHP’nin başına geçecek, Baykal yanlıları başka bir yol tutacak.’’

YÖNETİM İÇİN SONUN BAŞLANGICI

Avukat Mehmet Yıldırım da şunları söyledi: “CHP’de isyan başlıyor. Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Oğuz Kaan Salıcı isyan dolu bir tweet atarak duygularını dile getirdi. Burada Özgür Özel’in ortaya attığı iddiaların boş çıkmasını, arkasının gelmemesini eleştirdi. Siyaseten, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı belirtti. Sonra ihraç edilen ilçe başkanlarının partinin renkleri olduğunu, farklı görüşlerin bir arada olmasının zenginlik olduğunu ve bu tutumun parti içi demokrasiye darbe vurduğunu dile getirdi. Özel’in mitinglerde konuştuklarının tersi bir tavrı kendi partisinde uyguladığını anlatan Salıcı, iktidar ile olması gereken mücadelenin parti içi muhalefetle yapıldığına dikkat çekti. Özel’in, muhalif isimlere düşman hukuku uyguladığını ifade etti. Atatürk’ün oturduğu koltukta oturduğunu hatırlattı. Bu açıklama ile CHP’de isyan başladı artık. Artık Salıcı’nın kendisi de ihraç edilme tehlikesi ile de karşı karşıya kalmıştır. YDK başında ‘çantacı’ olarak itham edilen ve tek görevi sadece eleştiren CHP’lileri ihraç etmek olan şahıs ile birlikte hareket eden, gücünü diktatörce ve hunharca kullanan Özel’e artık en sakin, en ılımlı diyebileceğimiz milletvekillerinden Salıcı da isyan etti. Artık Özgür için bir sonun başlangıcıdır. Kendisine yeni bir rakip doğmuştur. İlk kez bir milletvekili bu denli sert bir eleştiri yapmıştır. CHP’de sular kaynıyor. Atatürk’ün koltuğu ilk günden beri bol gelmişti, sanırım artık koltuk üstünde görünmeyecek bir yola girdi.”