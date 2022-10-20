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Dünya Yılan uzmanı ihbar üzerine gittiği yerdeki yılanı görünce şoke oldu
Dünya

Yılan uzmanı ihbar üzerine gittiği yerdeki yılanı görünce şoke oldu

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir barın tuvaletine giden adam, 1 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine giden yılan uzmanı ise bu yılanın dünyanın en ölümcül ikinci yılanı olduğunu belirterek, bardakilerin büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 19:02:00 -
Yılan uzmanı ihbar üzerine gittiği yerdeki yılanı görünce şoke oldu

Queensland eyaletindeki bir gece kulübü ve barda eğlendiği sırada umumi tuvalete giden bir adam, karşılaştığı manzara nedeniyle uzun süre kendisine gelemedi.

Ekiplere haber verdiler

Adamın girdiği tuvalette 1 metre yılan olması, herkesi büyük korkuya sevk etti. Yılana tek başlarına müdahale edemeyen gece kulübündekiler hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde yılan uzmanları geldi.

"Dünyanın en ölümcül ikinci yılanı"

Ekiple birlikte gelen yılan uzmanı Stuart McKenzie, kendisinin de büyük korku yaşadığını, çünkü yılanın çok tehlikeli olduğunu dile getirdi. Stuart McKenzie, bu yılanın "Doğu kahverengi yılan" olarak adlandırılan, dünyanın en ölümcül ikinci yılanı olduğunu dile getirdi.

"Tek ısırığı 10 bin fareyi aynı anda öldürecek güçte"

Yılan uzmanı ayrıca, bardakilerin büyük bir tehlike atlattığını ve yılanın oldukça sağlıklı göründüğünü sözlerine ekledi. Bu yılanların tek ısırığının 10 bin fareyi aynı anda öldürecek güçte olduğu biliniyor.

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