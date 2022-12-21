Yılan bir gün sizi de sokar! FETÖ’nün hamisinde KHK dönemi

FETÖ’cülere hamilik yapan Almanya, kendi darbecilerine karşı yeni kanun hazırlıyor. Darbeciliğe soyunanı affetmeyecek olan Almanya'da aşırılık yanlıları takibe alınacak, örgüt mensubu memurlar ihraç edilecek.

FETÖ’cülere hamilik yapan Almanya, darbecilerle yüzleşince kendi KHK’sını devreye soktu. Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Alman Federal Cumhuriyeti devleti ve demokratik temel düzeni reddeden ve kendilerini Almanya Federal Cumhuriyeti’nin vatandaşı olarak görmeyen “Öz yönetimciler” (Selbstverwalter), “İmparatorluk Vatandaşları” (Reichsbürger) ve “Aykırı Düşünenler” (Querdenker) gibi aşırı ırkçı yapılanmalara karşı yasa tasarısı hazırlamaya başladı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, anayasaya aykırı faaliyetlerde bulunmakla suçlanan memurların şimdiye kadar olduğu gibi prosedür yerine, idari işlemle görevden alınabilmeleri için yasal gerekliliklerin oluşturulacağını duyurdu. Hükûmetin kısa süre içinde silah yasalarını daha da sıkılaştıracağını belirten Bakan Faeser, 1.050 Reichsbürger mensubunun silah ruhsatlarının iptal edildiğini açıkladı.

Faeser, fiyat artışları, salgınla ilgili getirilen kısıtlamalar mülteci sorunları gibi gerekçeleri fırsat bilen radikal grupların her krizi korku, nefret ve tehdit yaymak için kullandıklarını bununla birlikte, güvenlik yetkilileri aşırılık yanlısı sahneleri yakından izlediğini kaydetti.

HÜKÜMETİ DEVİRMEKTEN...

Resmî makamların hukuk devletinin tüm araçlarını kullanarak önlemler aldığını ifade eden İçişleri Bakanı Faeser “Bu sert tutumu sürdüreceğiz” dedi.

Başsavcı Peter Frank, kendilerini “Reichsbürger” (İmparatorluk Vatandaşları) ve “Querdenker” olarak adlandıran ırkçı yapılanmalara dönük yapılan baskınlarda tutuklanan kişilerin şiddet ve askeri yöntemlerle Almanya’daki mevcut devlet idaresini, özgürlükçü demokratik düzeni, ortadan kaldırmayı kendisine hedef olarak belirlediğini açıklamştı. Başsavcı, zanlıların “siyasetçilere yönelik saldırı”, “Federal Meclis’e baskın”, “hükûmeti devirmek”, “yargıyı lağvetmek” ve “orduyu ele geçirmek” suçlamaları ile yargılanacaklarını duyurmuştu.

HER GÜN YENİ OPERASYON

Almanya iki haftadır darbecilere yönelik şok baskınlar yapıyor. Şimdiye kadar 54 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 8 polis memuru geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı, 4 emekli memurun emeklilik maaşları kesildi. Örgüt mensuplarının adresinde bulunan 400 bin avro, 50 kilo altın ve gümüş paraya el kondu.

Türkiye Gazetesi