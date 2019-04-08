0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

YİKOB yatırımları değerlendirildi

Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) yatırımları değerlendirme toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında Valilik Brifing salonunda yapıldı.

08 Nisan 2019 Pazartesi 14:17
YİKOB yatırımları değerlendirildi

Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) yatırımları değerlendirme toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında Valilik Brifing salonunda yapıldı.


Vali Deniz başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Hilmi Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Vekili Ali Dedeler, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürü Serhat Aladağ, Yatırım İzleme Müdürü Nusret Öztürk, Strateji ve Koordinasyon Müdürü Bahtiyar Taner Dulkadir, Hukuk İşleri Müdürü Eşref Kökkaya, KIRDES Sorumlusu Mehmet Çelebi katıldı.


Vali Deniz’e, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Şube Müdürleri tarafından 2019 yılı yatırımlarına ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı.


Vali Ahmet Deniz de yapılan bilgilendirme ve değerlendirmeler için Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ve Şube Müdürlerine teşekkür ederek, yatırımların takip edilmesi, denetlenmesi ve en kısa sürede bitirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 14:17
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sungurlu’da şehitleri için mevlit okutuldu
    1. Sungurlu’da şehitleri için mevlit..
    2. Bursaspor’da Mesut Bakkal dönemi
    3. Doç. Dr. Coşkun Erüz: "Yılda yaklaşık..
    4. Palu Ailesi’nin yargılandığı davada..
    5. Kraliyet ailesinde bir ilk! Prens..
    6. Nijerya'daki intihar saldırısında..
    7. Yüzüncü Yılda 100 Milyon Fidan
    8. Mazbatasını aldı ilk işi köylülerine..
    9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    10. Vali Mustafa Masatlı, sabah namazı..
    11. Vizyon filmleri şehrin tarihi..
    12. YİKOB yatırımları değerlendirildi
    13. Vos26 gönüllüleri, otizmli çocuklar..
    14. Erdoğan: "(Rusya ile) Bir diğer çok..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    16. UFC yıldızı Shevchenko'ya..
    17. Baharın müjdecisi kardelenler açtı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya ile)..
    19. Voleybol 1. Lig Erkekler: Akkuş..
    20. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    21. İnternetteki zararlı içeriklere karşı..
    22. Akbank Düşünce Kulübü 11 yaşında
    23. İl genel meclis başkanı seçildi
    24. Ucuz araç tuzağı! Fark edenlere dayak..
    25. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    26. İngiliz JLT’nin 5.6 milyar dolara..
    27. Giresunspor'da mağlubiyet üzüntüsü
    28. Bursaspor'da Mesut Bakkal dönemi
    29. Rusya Devlet Başkanı Putin: “Türkiye..
    30. Rusya Devlet Başkanı Putin:..
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    İlber Ortaylı: İngiltere ile birlikte dünyada iki devletten birisiyiz
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    Muharrem İnce partisinin hata yaptığını kabul etti!
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    İstanbul'da makas daralıyor! AK Parti son oy farkını açıkladı
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
    Yeni parti kurulacak mı? BBP Lideri Destici'den, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler