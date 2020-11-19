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Spor Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!
Spor

Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türkiye – Macaristan maçı sonrası Türk futbolu hakkında yaptığı açıklamada, “Milli Takım diye dolaşan mahalle takımı büyük Türk milleti’nin şanlı bayrağını üzerinde taşıdığınız o üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 01:16:00 -
Yiğit Bulut’tan sert tepki: O üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan’a 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı’nın C grubuna düşmesi sonrası futbolculara ilişkin eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, “Milyonluk transferler, yaşanan şımarık hayatlar, vergisi kaçırılan transfer paraları, vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler, futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri ve ortada, Milli Takım diye dolaşan mahalle takımı büyük Türk milleti’nin şanlı bayrağını üzerinde taşıdığınız o üniforma hiçbirinize yakışmıyor! Çıkarın o üniformayı! Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkeye, bu bayrağa, büyük Türk milleti’ne yakışmıyor!” dedi.

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