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Dünya Yetkililer Kim için ilaç arıyor!
Dünya

Yetkililer Kim için ilaç arıyor!

Yeniakit Publisher
2024-07-29 15:59:00 -
Yetkililer Kim için ilaç arıyor!

Kuzey Koreli yetkililerin, Kim'in obeziteye bağlı sağlık sorunları için ilaç aradığı öne sürüldü.

Kuzey Koreli yetkililerin, ülkenin lideri Kim Jong-un'un "obeziteye bağlı yüksek tansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunlarını tedavi etmek için yurt dışından yeni ilaçlar aradığı" iddia edildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) yetkilileri, 2021'de önemli ölçüde kilo veren Kim'in, yeniden kilo almaya başlamasıyla sağlık durumunun kötüleştiğini savundu.

Kim'in 30'lu yaşlarının başından beri yüksek tansiyon ve diyabet belirtileri gösterdiğini aktaran yetkililer, şu anda yaklaşık 140 kilograma ulaşan Kuzey Kore liderinin, bazı hastalıklar için yüksek risk grubunda yer aldığını ileri sürdü.

Yetkililer, Kuzey Korelilerin, Kim için yurt dışından yüksek tansiyon ve diyabet için yeni ilaçlar almaya çalıştığına dair istihbarat elde ettiklerini söyledi.

2011'de başa geçen Kim'in babası ve büyükbabası kalp sorunları nedeniyle ölmüştü.
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