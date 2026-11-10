Yetimler Vakfı'ndan Gazze açıklaması! Dünyaya çağrıda bulundu!

Vakıf, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze’deki insani kriz ve soykırımın sürmesini değerlendirdi.

Dünyanın gözü önünde aylar süren vahşetin ardından varıldığı iddia edilen sözde "ateşkes" masallarının arkasındaki acı gerçeği haykırmak gerektiğini vurgulayan Vakıf, "Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine dikkat çekmek ve vicdanları yeniden harekete geçirmek için harekete geçme zamanıdır." dedi.

"Gazze’de değişen tek şey, acıların katlanarak büyümesidir"

Ne yazık ki, imzalanan kâğıt parçaları, uluslararası taahhütler ve garantör ülkelerin süslü sözlerinin Gazze’deki kanı durdurmaya yetmediğini belirten Yetimler Vakfı, şunları kaydetti:

İşgalci rejim, artan bir pervasızlıkla saldırılarına, masumları hedef almaya ve sistematik bir soykırıma aralıksız devam etmektedir.

Ancak bizi en çok yaralayan, bu zulmün kendisi kadar, dünyanın ve ne yazık ki İslam âleminin büründüğü bu derin sessizliktir. Ülke yöneticileri diplomatik hesapların ve çıkarların arkasına saklanıp üç maymunu oynamaya devam ederken; sokakları dolduran halklar da ne yazık ki bu acıya alışmış, olağanlaşan bir kabullenişin içine çekilmiştir. Oysa Gazze’de değişen tek şey, acıların katlanarak büyümesidir.

Gazze'deki açlık, kış ve sel felaketinin, insanlığın ortak utancı haline geldiğine işaret eden Vakıf, bugün Gazze’de, insani krizin en karanlık ve acımasız safhasına ulaştığını vurguladı.

Vakıf, "İnsanlar en temel gıdaya, suya ve ilaca ulaşamamaktadır. Çocuklar açlıkla pençeleşirken, kış mevsiminin sert soğukları ve sağanak yağışların getirdiği seller, derme çatma çadırları sular altında bırakmıştır. Başını sokacak bir çatısı olmayan masum yavrular, hastalar ve yaşlılar çamur deryaları içinde, ölümle yaşam arasında, dünyanın gözü önünde ölüme terk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yetimler Vakfı, "Tarih, bu zulme sessiz kalanları, nasıl olsa bana dokunmuyor" diyerek duyarsızlaşanları ve katillerin kılıcını kuşanmasa da alkış tutanları asla affetmeyecektir. Ülke idarecilerine, uluslararası kurumlara ve egemen güçlere çağrıda bulunmaktan vazgeçtik; çünkü vicdanı tutsak olmuş odaklardan adalet beklenemeyeceğini çok iyi biliyoruz." diye ekledi.

Kalbi hâlâ atan tüm insanlığa, sivil toplum kuruluşlarına, dünyada adalet ve merhamet isteyen herkese çağrıda bulunan Vakıf, "Bu zulme alışmayın! Bu insanlık dışı tabloyu normalleştirmeyin!" dedi.

Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Kelâm-ı Kadîm’inde bizlere şöyle buyurmaktadır:

"Zulmedenlere eğilim göstermeyin (onlara güvenip meyletmeyin); yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız (yardımcılarınız) yoktur, sonra (O’ndan da) yardım göremezsiniz. (Hud 113)" ayetine atıfta bulunan Vakıf, "Bugün Gazze’de yaşananlar sadece bir coğrafyanın değil, bütün insanlığın iman ve vicdan imtihanıdır. Kalben buğzetme aşamasını çoktan geçtik; şimdi elimizle, dilimizle, eylemlerimizle ve tüketim boykotlarımızla bu zulmün karşısında dimdik durma vaktidir." diye belirtti.

Eylemlere ve direnişe devam çağrısında da bulunan Yetimler Vakfı, son olarak şunları kaydetti:

"Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Asla alışmayacağız, asla unutmayacağız ve susmayacağız. Küresel vicdanı ayakta tutmak için tüm STK'ları, hak savunucularını ve adalet isteyen halkları meydanlarda, sokaklarda ve her platformda eylemlere ara vermeden devam etmeye çağırıyoruz. Kış şartlarının en ağır şekilde hissedildiği bu günlerde, Gazze’deki mazlum kardeşlerimize yönelik insani yardım ve dayanışma ağlarını daha da güçlendirmeliyiz. Zulüm yeryüzünden silinene, Gazze’nin çocukları güven içinde uykularına kavuşana kadar adalet mücadelesinden bir adım bile geri atmayacağız. Tüm vicdan sahiplerini hakikat ve adalet safında buluşmaya davet ediyoruz. Sabır, sebat ve adaletle..."