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Dünya Vatanseverlik dibe vurunca ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya ördek askerlerle savaşa hazırlanıyor
Dünya

Vatanseverlik dibe vurunca ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya ördek askerlerle savaşa hazırlanıyor

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Vatanseverlik dibe vurunca ne yapacaklarını şaşırdılar! Almanya ördek askerlerle savaşa hazırlanıyor

Daha önce ülke genelinde yapılan araştırmalarda Alman gençlerin, ‘Ülkeniz için savaşır mısınız?’ sorusuna sadece yüzde 18’inin ‘evet’ cevabıyla şoke olan Almanya, olası bir savaş anında asker bulamamaktan korkarak 'ördek asker' planını devreye soktu! Plana göre Alman ordusu, askerlik mesleğine olan ilgiyi ve sevgiyi artırmak için saldırı tüfekli oyuncak ördek satacak.

Almanya genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında Almanların sadece yüzde 18’inin ülkesi için savaşmaya gönüllü olabileceğinin ortaya çıkmasının ardından döner dükkanlarında Türk gençlerin peşine düşen Almanya şimdi de, askerlik mesleğine ilgiyi artırmak için alışılmışın dışında bir tanıtım yöntemine başvuruyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), toplumda daha görünür olmak ve askerlik mesleğine olan ilgiyi ve sevgiyi artırmak amacıyla çevrimiçi mağazasında oyuncak ürünler satmaya hazırlanıyor.

TÜFEKLİ OYUNCAK ÖRDEK SATACAKLAR

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından satışa sunulacak ürünler arasında G95 saldırı tüfeği taşıyan kamuflajlı plastik bir ördek de bulunuyor.
Alman Silahlı Kuvvetleri askerlerinin kullandığı kıyafet, araç ve gereçlerden esinlenerek tasarlanan ürünlerin yer alacağı çevrimiçi mağazanın, Almanya Savunma Bakanlığı tarafından perşembe günü yerel saatle 12.00'de resmen açılacağı duyuruldu. Mağazada Bundeswehr logosu taşıyan kıyafetler, aletler ve günlük kullanım eşyaları satışa sunulacak.

SAVUNMA BAKANI: VATANSEVERLİĞİNİZİ GÖSTERİN

Almanları açılacak çevrimiçi mağazadan alışveriş yapmaya çağıran Savunma Bakanı Boris Pistorius "Almanya’ya ve silahlı kuvvetlere bağlılık hisseden herkes için bunu göstermenin artık yeni bir yolu var" dedi. 

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Yorumlar

3. Abdülhamid

Almanya Almanların değil ki,siyonist yahudiler alman topraklarını satın aldılar Almanlar uyuyor yakın bir gelecekte Almanları kapı dışarı edecekler haberleri yok çünkü siyon yahudiler alman halkını yok etmek için yemin ettiler.
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