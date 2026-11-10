Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'dan tarihi imza

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, temiz enerjinin Avrupa pazarlarına ulaştırılması amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın imza koyduğu anlaşma ile bölgesel enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, temiz enerji ticaretinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dört ülke arasında uzun vadeli stratejik enerji ortaklığının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmaya ilişkin, "Elektriğin TANAP’ı’ olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergâhı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını hedefliyoruz.

Elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde attığımız bu adım; ülkelerimiz arasındaki enerji bağlarını güçlendirecek, temiz enerji ticaretine yeni imkânlar sunacak ve Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayacaktır." dedi.

Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), enerji alanında önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı.

STRATEJİK ORTAKLIK

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan arasında temiz enerji başta olmak üzere enerji sektöründeki iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel enerji bağlantısallığının geliştirilmesi amacıyla “Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma” imzalandı.

BAKAN BAYRAKTAR İMZALADI

Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova, Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili imza koydu.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ARASINDA ENTEGRASYON

Anlaşma kapsamında, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sınır ötesi iletimi, dağıtımı ve ticaretinin geliştirilmesi, ülkeler arasında güvenli, güvenilir ve kesintisiz elektrik iletiminin sağlanmasına yönelik teknik, ticari ve düzenleyici koşulların oluşturulması ve elektrik şebekeleri arasındaki entegrasyonun desteklenmesi hedefleniyor.

FİBER OPTİK KABLOLAR ÜZERİNDEN VERİ AKTARIMI

Ayrıca, proje kapsamında enerji hizmetlerinin sunulmasını desteklemek amacıyla fiber optik kablolar üzerinden iletişim ve veri aktarımının geliştirilmesi öngörülüyor.

TEMİZ ENERJİ TİCARETİ ARTIRILACAK

Anlaşma ile bölgesel enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, temiz enerji ticaretinin artırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve dört ülke arasında uzun vadeli stratejik enerji ortaklığının geliştirilmesi de amaçlanıyor.

ELEKTRİĞİN TANAP’I

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imzalanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31’in dört ülkeyi temiz enerjide ortak bir vizyon etrafında buluşturan stratejik bir ortaklığa sahne olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Antalya’da Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan hükümetleri arasında Temiz Enerji Alanında Stratejik Ortaklığa İlişkin Anlaşma'yı imza altına aldık. 2024'te temellerini attığımız ve Nisan 2025’te Bakü’de imzaladığımız mutabakat zaptıyla ilerlettiğimiz iş birliğimizi, bugün hükümetlerarası bir anlaşmayla daha güçlü bir zemine taşımış olduk. ‘Elektriğin TANAP’ı’ olarak nitelendirdiğimiz bu projeyle, temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriğin Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan güzergâhı üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılmasını hedefliyoruz.” dedi.

AVRUPA’NIN ARZ GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Bayraktar, “Elektrikleşmenin hız kazandığı bir dönemde attığımız bu adım; ülkelerimiz arasındaki enerji bağlarını güçlendirecek, temiz enerji ticaretine yeni imkânlar sunacak ve Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayacaktır. Dört ülkenin ortak iradesini yansıtan anlaşmanın ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini de kullandı.