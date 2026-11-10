  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Gürlek sordu Bülent Tezcan afalladı: Firari kız ve damat ne zaman gelecek? Zehirli dil, İslam’ı ve medya grubumuzu hedef aldı! Yeni Akit yazdı sapkın Budist tutuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ü Anma Töreni'nde konuştu: Gazi'nin mirasını istismar edenler yıllarca bu millete tepeden baktı “Tüccarlık” buraya kadarmış... 10 Kasım’da Sözcü gazetesini ellerine alanlar resmen dumura uğradı Karagül: Batı desteğini çekse bir haftalık işi var: ‘Hiçbir ülke ve lider İsrail’in yolunda gitmemeli’ Kemalist zihniyetin okullardaki skandal ritüeli: Masum çocukların zihnini zehirliyorlar “Gel, ikimizin de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına var mısın?” Bakan Gürlek’ten YP’li vekile büyük rest! Suç örgütü üyesinden pişkin savunma! ‘Bodrum’da tatildeydim’ dedi, serbest bırakıldı Ahmet Hakan, fon soruşturmasının gidişatını yazdı! Sorumlular cerrahi bir titizlikle hesap veriyor ‘Finansal 15 Temmuz’la karşı karşıyayız
Gündem Laikçi zorbalardan 'saygı duruşu' dayağı
Gündem

Laikçi zorbalardan 'saygı duruşu' dayağı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Türkiye’yi Kuzey Kore zanneden kemalist zorbalar, bugün saat 9’u 5 geçe yürümeye devam ettiği gerekçesiyle bir vatandaşa meydan dayağı attılar. Adana’da yaşanan faşist saldırı izleyenlerin yüreğini burktu, “Adalet tecelli etsin” yorumlarına neden oldu.

Türkiye’de tek tip insan modeli oturtup Kuzey Kore gibi faşist bir sistem inşa etmek isteyen kemalistlerin saldırganlığına bir yenisi daha eklendi. Bugün 10 Kasım olduğu gerekçesiyle saat 9’u 5 geçe hayatı kilitlemeye çalışan laikçiler, her sene olduğu gibi bu yıl da işinde gücünde olan, iş yerine veya okuluna yetişmeye çalışan insanlara zor anlar yaşattılar.

ADANA’DA MEYDAN DAYAĞI

Adana’da kaydedilen görüntüler, bunun son örneği oldu. Bir vatandaş, saat 9’u 5 geçe yürümeye devam ettiği gerekçesiyle dayak yedi.

Çevredeki vandalların saldırısına maruz kalan adam koşarak kaçmaya çalıştı. Peşinden yetişen zorbalar vatandaşa vurmaya devam etti.

GEREKEN YAPILSIN

Kendinden olmayana yaşama hakkı tanımayan bu faşist zihniyetin son bulması gerekirken, Adana’daki saldırganlara ibretlik ceza verilmesi bekleniyor. Vatandaşlar, bu tip saldırıların önüne geçilecek, caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.

Devlet erkanı Mustafa Kemal'in mezarındaydı: İşte Erdoğan'ın Özel Defter'e yazdığı mesaj
Devlet erkanı Mustafa Kemal'in mezarındaydı: İşte Erdoğan'ın Özel Defter'e yazdığı mesaj

Gündem

Devlet erkanı Mustafa Kemal'in mezarındaydı: İşte Erdoğan'ın Özel Defter'e yazdığı mesaj

‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ dedi, düşüp bayıldı! Apar topar doktor geldi
‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ dedi, düşüp bayıldı! Apar topar doktor geldi

Gündem

‘Mustafa Kemal’i Düşünüyorum’ dedi, düşüp bayıldı! Apar topar doktor geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Polat sonmez

Bilip bilmeden yazmayın ònce o adam millete ne duruyorsunuz bòyle diye satasmıs konusmasa yùrùse yoluna baksa kimse birsey demez

Ahmet hoca

BİZ cumhuriyet soslu faşizm derken işkembe den atmıyoruz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada
Dünya

ABD'den İran'a sürpriz teklif! Hürmüz için iki aşamalı plan masada

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı ve nükleer program konusunda yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir gelişme yaşandı. Washington yöneti..
Galatasaray Divan Kurulu’nda "35 milyon dolar" bilmecesi! Taner Aşkın sordu, yönetim halı altına mı süpürdü!
Gündem

Galatasaray Divan Kurulu’nda "35 milyon dolar" bilmecesi! Taner Aşkın sordu, yönetim halı altına mı süpürdü!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısında gündeme gelen iddialar ve sorulan cevapsız sorular sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırd..
Cinsel istismar iddialarının odağındaki Sarıgül’den ilk açıklama! "Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!"
Gündem

Cinsel istismar iddialarının odağındaki Sarıgül’den ilk açıklama! "Dimdik ayaktayım, boyun eğmem!"

Hakkında "suç örgütü kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "nitelikli cinsel saldırı" gibi hepsi ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23