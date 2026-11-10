Laikçi zorbalardan 'saygı duruşu' dayağı

Türkiye’de tek tip insan modeli oturtup Kuzey Kore gibi faşist bir sistem inşa etmek isteyen kemalistlerin saldırganlığına bir yenisi daha eklendi. Bugün 10 Kasım olduğu gerekçesiyle saat 9’u 5 geçe hayatı kilitlemeye çalışan laikçiler, her sene olduğu gibi bu yıl da işinde gücünde olan, iş yerine veya okuluna yetişmeye çalışan insanlara zor anlar yaşattılar.

ADANA’DA MEYDAN DAYAĞI

Adana’da kaydedilen görüntüler, bunun son örneği oldu. Bir vatandaş, saat 9’u 5 geçe yürümeye devam ettiği gerekçesiyle dayak yedi.

Çevredeki vandalların saldırısına maruz kalan adam koşarak kaçmaya çalıştı. Peşinden yetişen zorbalar vatandaşa vurmaya devam etti.

GEREKEN YAPILSIN

Kendinden olmayana yaşama hakkı tanımayan bu faşist zihniyetin son bulması gerekirken, Adana’daki saldırganlara ibretlik ceza verilmesi bekleniyor. Vatandaşlar, bu tip saldırıların önüne geçilecek, caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.