Yonca Verdioğlu adliyeye götürüldü! Ahmet Şık'ın eşine casusluktan gözaltı
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık hakkında, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.
Verdioğlu Şık'ın evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Yonca Verdioğlu Şık, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
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