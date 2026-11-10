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Gündem Yonca Verdioğlu adliyeye götürüldü! Ahmet Şık'ın eşine casusluktan gözaltı
Gündem

Yonca Verdioğlu adliyeye götürüldü! Ahmet Şık'ın eşine casusluktan gözaltı

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Yonca Verdioğlu adliyeye götürüldü! Ahmet Şık'ın eşine casusluktan gözaltı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, 'siyasal veya askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık hakkında, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Verdioğlu Şık'ın evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Yonca Verdioğlu Şık, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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Yorumlar

Sassas

Bu şartlarda kocasının millet vekilliği derhal iptal edilmeli yada hanımının suçu sabitlenene kadar meclise ve devlet kurumlarına girişi yasaklanmalı millet vekili dokunulmazlıkları sadece kürsüde olmalı çünkü günümüz dünyasında herşey karma karışık

Yalan

Ahmet şıkır eşimi casusmuş. Güldürüyorsun bizi şimdide bunları oyalıyorlar ordudayım görev yapıyor yoksa istiğbarattamı ne iş yapıyordu casus olabilecek kapasitedeymiş fon vurguncuların temizlesinler önce
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