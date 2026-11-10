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Gündem Zehir tacirlerinin finans ağı çöktü: 29 mafya artığı tutuklandı
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Zehir tacirlerinin finans ağı çöktü: 29 mafya artığı tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Zehir tacirlerinin finans ağı çöktü: 29 mafya artığı tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet ve MASAK iş birliğiyle 17 ilde düzenlenen dev operasyonda, uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye ağır darbe indirildi; gözaltına alınan 35 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

İzmir merkezli 17 ilde uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 29'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 35 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka suçtan cezaevinde oldukları belirlenen 4 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

39 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu desteğiyle uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin aklanması suçuna yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, 350 personelle İzmir merkezli 17 ilde 3 Kasım'da düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 39 şüpheliden 35'i yakalanmış, 4'ünün başka suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

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