Görsel şölen başladı! 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renklerine büründü
'Dünya kayısı başkenti' olarak anılan Malatya’da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı, sonbaharla birlikte sarı ve kırmızının tonlarına büründü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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'Dünya kayısı başkenti' olarak anılan Malatya’da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı, sonbaharla birlikte sarı ve kırmızının tonlarına büründü.
Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kente sonbahar renkleri hakim oldu.
Kent merkezi ve Hekimhan ilçesinde sarının tonlarına bürünen kayısı bahçeleri, doğal bir stüdyoyu andırıyor.
Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı dört mevsim sunduğu farklı renk tonajlarıyla sonbaharda da görenlerin beğenisini topluyor.
Renk cümbüşüne bürünen kayısı ağaçları sarı ve kırmızı renkleriyle görsel şölen yaşatıyor.
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