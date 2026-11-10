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Görsel şölen başladı! 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renklerine büründü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Görsel şölen başladı! 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renklerine büründü

'Dünya kayısı başkenti' olarak anılan Malatya’da yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı, sonbaharla birlikte sarı ve kırmızının tonlarına büründü.

#1
Foto - Görsel şölen başladı! 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renklerine büründü

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bölümünün yapıldığı, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi farklı irilik ve lezzete sahip 32 çeşitten yaklaşık 9 milyon kayısı ağacının bulunduğu kente sonbahar renkleri hakim oldu.

#2
Foto - Görsel şölen başladı! 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renklerine büründü

Kent merkezi ve Hekimhan ilçesinde sarının tonlarına bürünen kayısı bahçeleri, doğal bir stüdyoyu andırıyor.

#3
Foto - Görsel şölen başladı! 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renklerine büründü

#4
Foto - Görsel şölen başladı! 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renklerine büründü

Yaklaşık 9 milyon kayısı ağacı dört mevsim sunduğu farklı renk tonajlarıyla sonbaharda da görenlerin beğenisini topluyor.

#5
Foto - Görsel şölen başladı! 9 milyon kayısı ağacı sonbahar renklerine büründü

Renk cümbüşüne bürünen kayısı ağaçları sarı ve kırmızı renkleriyle görsel şölen yaşatıyor.

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