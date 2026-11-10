Köy halkı ‘bacasız sanayi’ olarak dillendiriyor! ‘Pırasa diyarı’nda hasat zamanı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "pırasa diyarı" olarak anılan Kırıkköy'de yöre halkı, yılın önemli bölümünü geçimlerini sağladıkları tarlalarda geçiriyor. Köyde 50 yıl önce 3 dönümde başlayan pırasa yetiştiriciliği bugün 700 dönümde sürdürülüyor. Köy muhtarı Şaban Demirbaş, "Gelecek yıl üretim alanının 1000 dönüme çıkacağını tahmin ediyoruz. Bugünlerde pırasa tarlalarında 350 kişinin çalıştığını görüyoruz, biz pırasa tarlalarını bacasız sanayi olarak dillendiriyoruz" dedi.