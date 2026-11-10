Patlamaya ilişkin inceleme derinleşiyor! Faciada gözaltı sayısı 11'e yükseldi

izmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor. Facianın ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, gece boyunca otopsi ve kimlik tespit işlemleri gerçekleştirildi. Yakınlarını kaybeden aileler ise cenazeleri teslim almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

17 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca enkaz altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

BİRİ AĞIR 14 İŞÇİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fabrikada meydana gelen patlamada 17 işçinin yaşamını yitirmesinin yanı sıra 14 işçi de yaralanmıştı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, hastanelere kaldırılan işçilerin tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

PATLAMA NASIL MEYDANA GELDİ?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamanın meydana geldiği demir çelik fabrikasında dün incelemelerde bulundu.

İlk belirlemelere göre patlamanın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor. Dün saat 12.00 sıralarında yaşanan patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.