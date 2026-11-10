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Gündem Dün beslendikleri kaba bugün pisliyorlar: Yeni Parti düşen CHP çelengine sevinecek kadar düştü!
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Dün beslendikleri kaba bugün pisliyorlar: Yeni Parti düşen CHP çelengine sevinecek kadar düştü!

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Yıllarca aynı çatı altında siyaset yapıp aynı rozeti taşıyan, ikbal kavgasına tutuşunca ayrılıp Yeni Parti'yi kuranların Sakarya'daki törende sergilediği tutum pes dedirtti; düne kadar ölümüne savundukları CHP'nin çelengi yere düşer düşmez alkış patlatan törpülenmiş zihniyet, siyasetteki vefasızlığın ve hırsın ulaştığı iğrenç boyutu gözler önüne serdi.

CHP’deki ayrışmanın ardından kurulan Yeni Parti ile CHP taraftarları, bu kez Sakarya’daki 10 Kasım anma töreninde karşı karşıya geldi. Tören esnasında CHP çelenginin yere düşmesi Yeni Partililer tarafından alkışlandı.

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturmasıyla yaşanan kırılma, siyasi arenadaki yansımalarını sürdürüyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel ve bir grup milletvekilinin partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından, iki yapı arasındaki gerilim sahada da hissedilmeye başladı.

10 KASIM TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN ANLAR

İki partinin mensupları ve destekçileri arasındaki siyasi rekabetin son örneği Sakarya'da yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü kapsamında Sakarya'da gerçekleştirilen resmi çelenk sunma töreninde iki grup karşı karşıya geldi.

ÇELENK DÜŞTÜ, ALKIŞLAR YÜKSELDİ

Protokol sırasına göre anıta sunulan CHP çelenginin kazara yere düşmesi üzerine alanda bulunan Yeni Parti mensuplarının alkışla karşılık verdiği görüldü. Tören alanında kısa süreli şaşkınlık ve gerginliğe yol açan olay, parti içi ayrışmanın yerelde de derinleştiğini gözler önüne serdi.

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Vahap

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