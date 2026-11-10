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Gündem Stratejik üstünlüğe vurgu! Rum basınında Türkiye itirafları
Gündem

Stratejik üstünlüğe vurgu! Rum basınında Türkiye itirafları

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Stratejik üstünlüğe vurgu! Rum basınında Türkiye itirafları

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Politis gazetesi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ulaşım potansiyeli ve Avrupa'ya enerji sevkiyatındaki kritik rolüne dikkat çekerek, ülkenin jeostratejik konumunun çok büyük bir üstünlük sağladığını yazdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına erişimine ve Avrupa’ya enerji taşımacılığındaki stratejik önemine vurgu yapan bir yazı yayımlandı.

"Türkiye’nin çözümden kazanacağı daha çok şey var" başlıklı başyazıda, "Türkiye’nin coğrafi konumu büyük bir avantaj" değerlendirmesi yapılırken, Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde çözümün Türkiye’ye ekonomik ve siyasi kazanç sağlayacağını savunuldu.

 

Gazete, Yunanistan ile GKRY arasında kurulması planlanan elektrik bağlantısı nedeniyle Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimi de ele aldı. Politis, elektrik bağlantısı projesine ilişkin araştırmaların ilerleyebilmesi için ABD ve Fransa’nın diplomatik müdahalesine ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki coğrafi konumunun enerji ve ticaret açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten gazete, bölgedeki enerji kaynaklarının Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında Türkiye’nin önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti. Yazıda, Türkiye’nin enerji kaynaklarına erişiminin, Avrupa’ya enerji taşımacılığı yapabilme kapasitesinin ve yeni ticaret güzergahlarının ülkeye önemli ekonomik ve stratejik kazançlar sağlayabileceği kaydedildi. Gazete, Türkiye’nin Kıbrıs’taki mevcut durumun sağladığı stratejik kontrolü önemsediğini de kabul etti.

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