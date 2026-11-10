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Aktüel Aylin Kotil’in Sarıgül hakkındaki o sözleri tekrar gündemde… ‘İnsan kendinden ziyade çocuğunu koruyor!’
Aktüel

Aylin Kotil’in Sarıgül hakkındaki o sözleri tekrar gündemde… ‘İnsan kendinden ziyade çocuğunu koruyor!’

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Mustafa Sarıgül ve ailesinin karıştığı kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan oğul Emir Sarıgül’ün iddiaları ve çocuklara yönelik taciz suçlamaları, Mustafa Sarıgül’ün ipliğini pazara çıkartırken, eski eş Aylin Kotil'in 2023 yılında gazeteci Bahar Feyzan'ın YouTube Kanalı için verdiği röportaj sosyal medyada tekrar yayılmaya başladı.

Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil’in yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden dikkatleri üzerine çekti. Röportaj videosunda Bahar Feyzan’ın “Mustafa Sarıgül ile neden boşandınız?” sorusuna Aylin Kotil'in, “O ikimizin arasındaki bir şey, çocuklarıma bile söylemedim” demesi, Mustafa Sarıgül’ün ahlaki zaaflarının işareti olarak yeniden gündem oldu. Gelen soru üzerine bir hayli sıkıldığı gözlenen Aylin Kotil, “O zaten iki insan arasında olan bir şey. Yani günün sonunda ben oğluma bile söylemedim ki oğlum o zaman 14 yaşındaydı. Yani onunla bile paylaşmadım. Çünkü o sadece onunla benim aramda olan bir şey. Çocukları bu tür şeylere sokmamak çok önemli. Çocuklar zaten bir şeyleri anlıyorlar, kavrıyorlar. Orada insan daha çok kendinden ziyade çocuğunu koruyor zaten” ifadelerini kullanıyor.

 

“YA BENİ O PSİKOPATTAN KURTAR NE OLUR?” SÖZÜ AKILLARA GELDİ!

Aylin Kotil’in açıklamalarını içeren videoyu paylaşan Yazar Zeki Bahçe, “Zamanı geldi herhalde her şey dökülüyor ortaya” yorumunu yaparken, Aylin Kotil’in sözleri, geçtiğimiz günlerde Can Ataklı’nın bir dostunun kendisine aktardığını söylediği, “Ya beni o psikopattan kurtar ne olur?” şeklindeki ifadelerini de akıllara getirdi.

Aylin Kotil Kimdir?
Aylin Kotil Kimdir?

Biyografi

Aylin Kotil Kimdir?

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