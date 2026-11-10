İzmir’deki fabrika patlaması yürekleri dağladı! Faciada can verenlerin kimlikleri belli oldu
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İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan faciada hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri belli oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından cenazeler, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale’de toprağa verilecek.
İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri belli oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından cenazeler, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale’deki mezarlıklarda toprağa verilecek. Hayatını kaybedenler arasında 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik de bulunuyor.
Aliağa'daki fabrika patlamasında yaşamını yitirenlerin isimleri ve defnedilecekleri yerler açıklandı. Hayatını kaybedenlerden 6'sı Menemen’de, 3'ü Aliağa’da toprağa verilecek.
İŞTE HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ
Faciada yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklar şöyle:
İlker Sığırtmacıoğlu – Aliağa Bozköy Mezarlığı
Hüsnü Ersoy – Aliağa Bozköy Mezarlığı
Göksel Ünaldı – Aliağa Bozköy Mezarlığı
Yasin Taşçı – Menemen Koyundere Mezarlığı
Uğur Temel – Buca’da bir mezarlık
Barış Güney – Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı
Orhan Altay – Buca Kaynaklar Mezarlığı
Özcan Efe – Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı
Recep Fedai – Afyonkarahisar Şuhut Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı
Abdülkadir Kınacı – Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı
Ceylan Bıyıklı – Menemen Emiralem Mezarlığı
Ferhat Maraşlı – Menemen Koyundere Mezarlığı
Ersin Oğuz – Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı
Mustafa Sert – Menemen Asarlık Mezarlığı
Kadir Kaan Özçelik – Menemen Ulukent Mezarlığı
Serkan Kurt – Doğançay Örnekköy Mezarlığı
Fatih Işık – Kırıkkale Yuva Mezarlığı
6 CENAZE MENEMEN’DE DEFNEDİLECEK
Hayatını kaybedenlerden Yasin Taşçı, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Mustafa Sert ve Kadir Kaan Özçelik, Menemen’deki mezarlıklarda toprağa verilecek. İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy ve Göksel Ünaldı ise Aliağa Bozköy Mezarlığı’nda defnedilecek. Barış Güney ile Recep Fedai’nin cenazeleri Afyonkarahisar’a, Fatih Işık’ın cenazesi ise Kırıkkale’ye götürülecek.
25 YAŞINDAKİ GENÇ MÜHENDİS DE HAYATINI KAYBETTİ
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin açıklamasına göre hayatını kaybedenlerden Kadir Kaan Özçelik, 25 yaşında bir makine mühendisiydi. Yakınlarının aktardığına göre Özçelik, fabrikada yaklaşık 3 ay önce işe başlamıştı.
Yerel basında yer alan bilgilere göre, patlamada yaşamını yitirenlerden olan Ersin Oğuz’un Kınık’ta yaşadığı öğrenildi. Oğuz, Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.