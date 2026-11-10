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Gündem İzmir’deki fabrika patlaması yürekleri dağladı! Faciada can verenlerin kimlikleri belli oldu
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İzmir’deki fabrika patlaması yürekleri dağladı! Faciada can verenlerin kimlikleri belli oldu

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İzmir’deki fabrika patlaması yürekleri dağladı! Faciada can verenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan faciada hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri belli oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından cenazeler, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale’de toprağa verilecek.

İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 kişinin kimlikleri belli oldu. İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi ve kimlik tespit işlemlerinin ardından cenazeler, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale’deki mezarlıklarda toprağa verilecek. Hayatını kaybedenler arasında 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik de bulunuyor.

Aliağa'daki fabrika patlamasında yaşamını yitirenlerin isimleri ve defnedilecekleri yerler açıklandı. Hayatını kaybedenlerden 6'sı Menemen’de, 3'ü Aliağa’da toprağa verilecek.

İŞTE HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ

Faciada yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri ve defnedilecekleri mezarlıklar şöyle:

İlker Sığırtmacıoğlu – Aliağa Bozköy Mezarlığı

Hüsnü Ersoy – Aliağa Bozköy Mezarlığı

Göksel Ünaldı – Aliağa Bozköy Mezarlığı

Yasin Taşçı – Menemen Koyundere Mezarlığı

Uğur Temel – Buca’da bir mezarlık

Barış Güney – Afyonkarahisar Güneytepe Mezarlığı

Orhan Altay – Buca Kaynaklar Mezarlığı

Özcan Efe – Manisa Şehzadeler Kırtıkdere Mezarlığı

Recep Fedai – Afyonkarahisar Şuhut Karacaören/Karaadilli Köyü Mezarlığı

Abdülkadir Kınacı – Menemen Yahşelli Çınarlıdere Mezarlığı

Ceylan Bıyıklı – Menemen Emiralem Mezarlığı

Ferhat Maraşlı – Menemen Koyundere Mezarlığı

Ersin Oğuz – Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı

Mustafa Sert – Menemen Asarlık Mezarlığı

Kadir Kaan Özçelik – Menemen Ulukent Mezarlığı

Serkan Kurt – Doğançay Örnekköy Mezarlığı

Fatih Işık – Kırıkkale Yuva Mezarlığı

6 CENAZE MENEMEN’DE DEFNEDİLECEK

Hayatını kaybedenlerden Yasin Taşçı, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Mustafa Sert ve Kadir Kaan Özçelik, Menemen’deki mezarlıklarda toprağa verilecek. İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy ve Göksel Ünaldı ise Aliağa Bozköy Mezarlığı’nda defnedilecek. Barış Güney ile Recep Fedai’nin cenazeleri Afyonkarahisar’a, Fatih Işık’ın cenazesi ise Kırıkkale’ye götürülecek.

25 YAŞINDAKİ GENÇ MÜHENDİS DE HAYATINI KAYBETTİ

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin açıklamasına göre hayatını kaybedenlerden Kadir Kaan Özçelik, 25 yaşında bir makine mühendisiydi. Yakınlarının aktardığına göre Özçelik, fabrikada yaklaşık 3 ay önce işe başlamıştı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, patlamada yaşamını yitirenlerden olan Ersin Oğuz’un Kınık’ta yaşadığı öğrenildi. Oğuz, Kınık Büyükova Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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