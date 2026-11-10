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Spor Denizli Basket Avrupa’da yeni sınavında
Spor

Denizli Basket Avrupa’da yeni sınavında

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Denizli Basket Avrupa’da yeni sınavında

FIBA Europe Cup G Grubu’nda mücadele eden Y. Denizli Basket, 11 Kasım Çarşamba günü deplasmanda BC Prievidza ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa arenasında yoluna devam eden Y. Denizli Basket, bu kez Slovakya’da kritik bir mücadeleye çıkacak. FIBA Europe Cup G Grubu’nda mücadele eden Denizli temsilcisi, bu kez Slovakya deplasmanında BC Prievidza ile karşı karşıya gelecek. 11 Kasım Çarşamba günü Slovakya’nın Prievidza kentinde oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak. Zorlu deplasmanda parkeden galibiyetle ayrılmak isteyen Y. Denizli Basket, grup sıralamasındaki iddiasını güçlendirmek için mücadele edecek.

 

Yeşil-siyahlılar, Avrupa kupasında ortaya koyduğu performansı Slovakya’da da sürdürerek Denizli’ye avantajlı bir sonuçla dönmenin hesaplarını yapıyor. BC Prievidza ile Y. Denizli Basket arasındaki karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak. Avrupa heyecanını takip etmek isteyen basketbolseverler, mücadeleyi FIBA’nın YouTube kanalı üzerinden canlı izleyebilecek.

 

Y. Denizli Basket, Slovakya deplasmanında alacağı sonuçla Avrupa yolculuğuna yeni bir galibiyet eklemeyi amaçlıyor.

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