Yetim Vakfı 6 bin 54 yetime sponsor oldu

Yetim Vakfı, 2021 yılı Nisan ayında ‘Sponsor Destek Sistemi’ uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte hayırseverlerin katkılarıyla 16 farklı ülkeden 6 bin 54 yetim çocuğa destek vermeye başladı.

Yetim çocukların maddi olarak himaye edildiği bu sistemle toplanan düzenli bağışlar, yetim çocukların eğitim, sağlık, gıda ve kıyafet ihtiyaçlarına katkı olarak çocuklara nakit olarak ulaştırılıyor.

Dünyada yetim çocuklarla ilgili tablonun giderek kötüleştiğini ifade eden Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz,“Günde 10 binden fazla çocuk yetim kalıyor. Bu da senede 3.5 milyon çocuğun yetim kaldığını göstermekte. Bunun yanında annesi babası olduğu halde alması gereken sevgi ve şefkatten mahrum kalan sosyal yetimler, oyun ve eğitim çağlarında çalışmak zorunda kalan çocuklar, insan tacirleri tarafından kaçırılan çocuklar, sokaklarda çetelerin ellerine düşen çocuklar ve korumaya muhtaç çocukları da ele aldığımızda dünyada tüm çocuk nüfusunun yaklaşık yüzde 40’na tekabül eden 1 milyar çocuk sıkıntılı bir hayatın içerisinde bulunuyor.’’

‘Bu projemizle yetim ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını görebiliyoruz’

Bu acı tabloyu düzeltebilmek için tüm gücümüzle çalıştıklarını söyleyen Murat Yılmaz,’ “Yetim çocuklarımıza birçok alanda destek projelerini hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarımızın en önemlilerinden biri de yetim hamilik sistemi. Değerli bağışçılarımızın katkılarıyla aylık 150 TL ile bir yetim çocuğumuzun ellerinden tutmaya çalışıyoruz. Bu projemiz sayesinde yetim ailelerimizin evlerine misafir olabiliyoruz. Böylece yetim ailelerimizin evlerindeki eksiklikleri tespit etme ve bu eksiklikleri giderme fırsatı da bulabiliyoruz. Şöyle ki ziyaret ettiğimiz evin; halısı, yorganı, yatağı var mıdır, çocukların elbisesi var mıdır, kış geldi; sobası, yakacağı var mıdır, evin tadilata ihtiyacı var mıdır? Bunun gibi eksiklikleri tespit edebiliyor ve elimizden geldiğince bu eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz.’’

Destek Olmak için

Sizler de aylık 150 TL ile bir yetime hami olmak için www.yetimvakfi.org.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi için 0212 970 60 60 numarayı arayabilirsiniz.